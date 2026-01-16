Hà Nội sắp có khu công viên công nghệ số rộng gần 200ha

Sáng 16/1, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa vùng và cả nước.

Đồng thời, dự án cũng là bước cụ thể hoá quan trọng việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yếu tố quyết định để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Phối cảnh dự án.

Dự án có tổng quy mô 196,8 ha, được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời tạo lập mô hình môi trường sống - làm việc - sáng tạo liên hoàn (Work - Live - Innovate).

Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9ha. Phần diện tích còn lại của khu công viên được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao. Thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027.

Thông qua dự án này, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và FPT hướng tới xây dựng một môi trường toàn diện, đầy đủ và chất lượng cao để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên quy mô cả nước.

Về lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần củng cố vai trò của Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời dẫn đầu cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài và khởi nguồn các ý tưởng phát triển cho quốc gia.

Ông Trương Việt Dũng - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Trương Việt Dũng - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định, công viên công nghệ số được Thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT nhấn mạnh: "Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn sẽ trở thành nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu - đào tạo - doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một 'Thung lũng Silicon' của Việt Nam."

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn được triển khai theo mô hình quản lý trong đó Nhà nước thực hiện quản lý quy hoạch, cơ chế chính sách và giám sát, còn nhà đầu tư trực tiếp đầu tư và vận hành toàn bộ, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với đặc thù phát triển nhanh của lĩnh vực công nghệ.

Điều này cho thấy tính hiệu quả của mô hình hợp tác 3 nhà giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp trong việc tạo lập môi trường nghiên cứu, làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam.

Dự án cũng khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân lớn trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng nền kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu./.

