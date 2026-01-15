'Hàng rào mềm' giúp nhà đầu tư tài sản số Việt Nam tránh bị lừa đảo

Năm 2026 là năm đột phá với thị trường tài sản số Việt Nam khi Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo đó, Luật đề cập khái niệm về tài sản số, việc phân loại và quản lý tài sản số.

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Ngoài ra, Trung tâm Tài chính quốc tế được chính thức thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng khiến hành lang pháp lý cho sân chơi thử nghiệm này càng hoàn thiện.

Cuối năm 2025 vừa, Đà Nẵng cũng đã ban hành quyết định phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ trung gian chuyển đổi tài sản số USDT sang tiền pháp định (VNĐ) với thời hạn 3 năm. Đây là lần đầu tiên một mô hình chuyển đổi tài sản số - tiền pháp định được vận hành hợp pháp tại Việt Nam.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trước ngày 15/1/2026, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (sandbox) theo quy định.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu, với cách tiếp cận thận trọng nhưng không chậm trễ.

Trong bối cảnh đó, sáng 15/1 tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) đã giới thiệu Cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam (VIDA). VIDA được ra mắt nhằm chia sẻ tri thức, tạo dựng không gian trao đổi chuyên sâu, hướng tới một cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa trách nhiệm và góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.

VIDA hoạt động theo mô hình câu lạc bộ phi lợi nhuận, tự nguyện và minh bạch, tập trung xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng và chuẩn mực để nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia thị trường tài sản số một cách có trách nhiệm.

Các hoạt động chuyên môn của VIDA được tổ chức theo 3 nhóm lĩnh vực trọng yếu của thị trường tài sản số, bao gồm Tài chính phi tập trung (DeFi), Tài sản thực được token hóa (RWA) và Stablecoin.

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch VBA cho biết không có cách nào để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn là chính họ phải tự trang bị kiến thức, tránh tâm lý đám đông và nâng cao sự cẩn trọng về bảo mật dữ liệu cá nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đồng thời, cộng đồng hướng tới mục tiêu tạo lập không gian kết nối an toàn giữa nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn và đóng góp ý kiến cho quá trình hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số tại Việt Nam.

Theo ông Phan Đức Trung - Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, bối cảnh hiện tại đòi hỏi các nhà đầu tư phải nhanh chóng, chủ động nâng cao kiến thức để có thể tự bảo vệ mình trong một thị trường mới mẻ, hấp dẫn nhưng cũng nhiều rủi ro như tài sản mã hoá.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ nhiệm VIDA cho rằng, khi thị trường tài sản số phát triển nhanh, tri thức và kỹ năng quản trị rủi ro chính là "hàng rào mềm" giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông và các mô hình lừa đảo núp bóng công nghệ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Trong bối cảnh thị trường tài sản số Việt Nam đang từng bước được đưa vào khuôn khổ pháp lý, sự ra đời của VIDA được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành văn hóa đầu tư lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong giai đoạn tới," ông Nghiêm Minh Hoàng - Chuyên gia Ứng dụng Fintech VBA chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, VBA đã giới thiệu cuốn sách "Truy tìm Satoshi" của nhà báo điều tra Benjamin Wallace. Cuốn sách đưa người đọc quay lại bối cảnh ra đời của Bitcoin Whitepaper năm 2008 và những tư tưởng nền móng do Satoshi Nakamoto khởi xướng, từ đó làm rõ cách blockchain đã thay đổi nhận thức toàn cầu về một nền kinh tế mới./.

