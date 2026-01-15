Đà Nẵng 2026: Khi công nghệ và đổi mới là "con đường bắt buộc" để vươn mình

Năm 2025 được xem là cột mốc lịch sử khi Đà Nẵng có bước nhảy vọt ngoạn mục: tăng 130 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu để vươn lên vị trí 766 trong Top 1.000 thành phố khởi nghiệp tiêu biểu. Thành phố còn được quốc tế công nhận là "Hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam", song hành với tỷ lệ phủ sóng 5G ngoài trời đạt 91%. Những con số "biết nói" này là minh chứng sống động cho nỗ lực chuyển mình của thành phố bên sông Hàn.

Vị thế mới và "con đường bắt buộc"

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xuất hiện như một "luồng gió mới", định hình lại tư duy phát triển của Đà Nẵng.

Năm 2025 được xem là cột mốc lịch sử khi ba trụ cột: Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số chính thức được tích hợp để tạo ra sức bật tổng thể. Đồng thời, trong bối cảnh thành phố có diện mạo mới sau hợp nhất, việc dựa vào khoa học công nghệ không còn là lựa chọn ưu tiên mà là yêu cầu sống còn.

Tại hội nghị sơ kết Nghị quyết 57 sáng 15/1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhận định: "Nếu không đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, không dựa vào khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thì sẽ không thể quản lý, điều hành hiệu quả một thành phố với quy mô và yêu cầu phát triển mới". Đây chính là "chìa khóa" để giải bài toán vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ổn định và hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, nhận định: "Nghị quyết 57 xác định ba trụ cột khoa học công nghệ tạo ra tri thức, đổi mới sáng tạo chuyển hóa tri thức thành giá trị, còn chuyển đổi số là trục kết nối giúp tối ưu hóa nguồn lực".

Sự thay đổi về "chất" này đã giúp Đà Nẵng hoàn thành sớm 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả này tạo tiền đề vững chắc để thành phố không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là "thung lũng" của công nghệ.

Từ hạ tầng tỷ đô đến chuyển đổi số thực chất

Tinh thần quyết liệt từ cấp lãnh đạo cao nhất đã nhanh chóng lan tỏa xuống thực tế, tạo ra sự thay đổi về "chất" trong hạ tầng và đời sống. Về hạ tầng số, các "sếu đầu đàn" công nghệ đang chạy đua để kiến tạo nền tảng vững chắc.

Bà Lê Thị Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin (Viettel Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã nỗ lực phủ sóng 5G diện rộng với gần 1.100 trạm, đồng thời triển khai hạ tầng kết nối vạn vật (NB-IoT) tại 100% xã, phường. Bên cạnh đó, các dự án trung tâm dữ liệu (Data Center) quy mô lớn và trạm cáp quang cập bờ quốc tế cũng đang được gấp rút triển khai.

"Hơi thở" số hóa còn len lỏi còn vào từng hộ gia đình. Tại phường Hương Trà, thay vì những thủ tục hành chính khô cứng, địa phương này đã triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", đưa tổ công nghệ số cộng đồng đến từng nhà hướng dẫn người dân. Kết quả ấn tượng là hơn 96% hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, hình thành nên lớp công dân số thực thụ.

Nhận diện "điểm nghẽn" để bứt phá

Bên cạnh những gam màu sáng, bức tranh phát triển của Đà Nẵng vẫn còn những "điểm nghẽn" cần thẳng thắn nhìn nhận để không rơi vào bẫy "tự mãn".

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thừa nhận vẫn còn những hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận để giải quyết dứt điểm. Đó là sự kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp còn rời rạc, chưa tạo thành hệ sinh thái hoàn chỉnh. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số đơn vị chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư cho các dự án đột phá còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách.

Hội thảo về ứng dụng công nghệ Blockchain vào hoạt động tài chính tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã chỉ rõ: “Những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế chưa được tháo gỡ kịp thời”. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu các cấp phải nghiêm túc tự rà soát, làm rõ xem cơ sở dữ liệu đã đảm bảo yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" hay chưa.

Quan trọng hơn, thước đo hiệu quả không nằm ở số lượng phần mềm hay văn bản, mà phải đánh giá thực chất việc người dân và doanh nghiệp đã thụ hưởng lợi ích cụ thể gì từ chuyển đổi số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho rằng cần thay đổi tư duy tiếp cận: "Nghiên cứu khoa học chỉ thực sự hiệu quả khi gắn chặt với nhu cầu phát triển của địa phương. Thành phố cần cơ chế đặt hàng cụ thể đối với các trường đại học, tập trung vào các vấn đề lớn, mang tính chiến lược".

Giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là một áp lực không nhỏ nhưng cũng là động lực để Đà Nẵng bứt phá. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh giải pháp cốt lõi: "Chúng ta cần khẩn trương đưa thể chế vào cuộc sống; tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách để tháo gỡ điểm nghẽn, hướng đến đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh"./.