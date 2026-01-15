Đại hội XIV của Đảng: Bảo đảm an sinh xã hội gắn với phát triển bền vững

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển kinh tế nhanh và bền vững mà còn phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương.

Trong tổng thể đó, công tác nhân đạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là một cấu phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển con người và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, khi thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những rủi ro xã hội ngày càng gia tăng, yêu cầu đối với công tác nhân đạo không dừng lại ở việc hỗ trợ mang tính tình thế, mà đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, bền vững, gắn với các mục tiêu phát triển dài hạn.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.

Đặt công tác nhân đạo trong tổng thể đường lối phát triển của Đảng

Đảng, Nhà nước đã từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối và pháp luật về phát triển con người, tôn trọng, bảo đảm bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Điều này được khẳng định và thể hiện thống nhất xuyên suốt trong những văn kiện quan trọng nhất của Đảng.

Trong bối cảnh đó, công tác nhân đạo giữ vai trò bổ trợ quan trọng, góp phần hỗ trợ kịp thời các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời tạo sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Người dân nhận hàng thiết yếu tại Phiên chợ Phiên chợ Nhân đạo 2025 hướng về người nghèo tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Thực tế cho thấy, năm 2025, dù phải triển khai trong điều kiện tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính, công tác nhân đạo vẫn được duy trì liên tục, không để gián đoạn, với tổng giá trị hoạt động toàn hệ thống đạt trên 5.300 tỷ đồng, trợ giúp trên 8,9 triệu lượt người. Con số này không chỉ phản ánh quy mô, còn cho thấy vai trò không thể thay thế của nhân đạo trong đời sống xã hội hiện nay.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Thảo: Với “trái tim nóng, cái đầu tỉnh táo, đôi tay hành động," đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trên cả nước đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực; công tác cứu trợ được thực hiện kịp thời, phong trào hiến máu tình nguyện duy trì hiệu quả, việc vận động nguồn lực xã hội có chuyển biến, vai trò của Hội trong ứng phó khẩn cấp ngày càng được khẳng định và xã hội ghi nhận.

Các phong trào lớn như “Tết Nhân ái,” “Tháng Nhân đạo,” “Triệu bước chân Nhân ái,” Chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba cùng hai chương trình trọng điểm “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Một trong những định hướng lớn của công tác nhân đạo trong giai đoạn mới là chuyển dịch trọng tâm từ hỗ trợ ngắn hạn sang các giải pháp bền vững. Thực tế cho thấy, năm 2025, bên cạnh cứu trợ khẩn cấp, hàng nghìn hộ gia đình đã được hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài.

Đây là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu giảm nghèo bền vững, tăng khả năng tự vươn lên của người dân. Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa tiếp tục được xác định là một trụ cột quan trọng của hoạt động nhân đạo.

Năm 2025, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ đã được hỗ trợ kịp thời; đồng thời, mạng lưới các đội ứng phó thảm họa từ Trung ương đến cộng đồng tiếp tục được củng cố, với hàng nghìn thành viên sẵn sàng tham gia khi có sự cố xảy ra. Hoạt động của toàn Hội tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong năm 2025 đạt trên 1.234 tỷ đồng, trợ giúp trên 513.000 lượt người.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục là một trụ cột quan trọng của hoạt động nhân đạo. Năm 2025, toàn hệ thống đã triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe với tổng trị giá trên 307 tỷ đồng, trợ giúp khoảng 2,6 triệu lượt người thông qua khám, chữa bệnh nhân đạo, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng và truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Phong trào hiến máu tình nguyện duy trì ổn định, với hơn 1,75 triệu đơn vị máu được vận động, tiếp nhận, cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Những kết quả trên cho thấy, công tác nhân đạo trong năm 2025 không chỉ đạt quy mô lớn về số lượng, còn từng bước chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo con người, đúng với tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Các phong trào nhân đạo mang tính bền vững

Các đại biểu ấn nút phát động phong trào thi đua năm 2026 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đối với công tác nhân đạo, đây cũng là năm bản lề khi toàn hệ thống tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tập trung tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác nhân đạo năm 2026 tiếp tục đặt trọng tâm vào việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tổ chức Hội hoạt động ổn định, thông suốt sau sáp nhập. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập tổ chức Hội Chữ thập đỏ cấp xã, phường, đặc khu theo đúng lộ trình, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp theo hướng dẫn của Trung ương.

Trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, dịch bệnh và những rủi ro xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác nhân đạo không chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ xã hội, mà cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn chặt với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bao trùm và bền vững.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức, hoạt động nhân đạo tiếp tục được triển khai gắn với nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Các phong trào, cuộc vận động và chương trình trọng điểm của Hội được xác định tiếp tục triển khai theo kế hoạch, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thảm họa, các cấp Hội tập trung nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, củng cố lực lượng ứng phó thảm họa các cấp; tăng cường tập huấn, đào tạo cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai, sự cố, góp phần ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được triển khai với trọng tâm là khám, chữa bệnh nhân đạo, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, truyền thông phòng, chống dịch bệnh và duy trì phong trào hiến máu tình nguyện. Các hoạt động này được tổ chức theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác vận động nguồn lực, truyền thông và đối ngoại tiếp tục được chú trọng nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân vào hoạt động nhân đạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, truyền thông và vận động nguồn lực được triển khai theo định hướng của Trung ương Hội, góp phần nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và sự lan tỏa của các hoạt động nhân đạo.

Toàn hệ thống tiếp tục phấn đấu chăm lo, hỗ trợ khoảng 1,5 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; trợ giúp thường xuyên, đột xuất khoảng 2 triệu lượt đối tượng; vận động trên 500 tỷ đồng để triển khai Tháng Nhân đạo; đồng thời tiếp nhận tối thiểu 1,5 triệu đơn vị máu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Việc bảo đảm an sinh xã hội từ nền tảng nhân đạo không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, công tác nhân đạo sẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một xã hội phát triển, nhân văn, ổn định, bền vững, đúng với mục tiêu và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.

Hội Chữ thập Đỏ VN cứu trợ khẩn cấp người dân miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam quyết định phân bổ hơn 4,8 tỷ đồng cho công tác cứu trợ khẩn cấp các tỉnh và thành phố gồm Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.