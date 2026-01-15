Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Hưng Yên vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Những ngày này, từ các khu đô thị, khu công nghiệp đến từng miền quê của Hưng Yên, không khí thi đua sôi nổi, niềm tin và kỳ vọng đang lan tỏa sâu rộng, cùng hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra những định hướng chiến lược, tạo động lực mới để địa phương tiếp tục bứt phá, phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Niềm tin chính trị lan tỏa từ cơ sở

Từng giữ nhiều vị trí công tác, ở nhiều cơ quan khác nhau từ tỉnh tới xã, ông Vũ Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hồng Châu (Hưng Yên) có thời gian chiêm nghiệm, tổng kết quá trình phát triển, đổi thay của quê hương đất nước trong 40 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Văn Phúc cho rằng công cuộc Đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay thu được những thắng lợi, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đưa đất nước từ một nước nghèo trên thế giới trở thành nước đang phát triển hàng đầu khu vực.

Trong nhiệm kỳ qua, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Việt Nam đã có mối quan hệ ngoại giao toàn diện với nhiều cường quốc trên thế giới, cho thấy vị thế của đất nước ta ngày càng lớn mạnh, có đủ tự tin, tự cường để bang giao quốc tế. Có được những thành tựu to lớn, đáng tự hào đó, là do nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là do Đảng ta đã kiên định vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Còn với tỉnh Hưng Yên, trong giai đoạn 2021-2025, kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện, nhanh và bền vững hơn, với nhiều kết quả nổi bật. Giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 9,17%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Từ 1/7, sau khi hợp nhất giữa tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, đã tạo ra dư địa phát triển mới. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh ước đạt hơn 101 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đề ra. Hưng Yên đang là thủ phủ công nghiệp của miền Bắc với hàng trăm khu, cụm công nghiệp được xây dựng.

Phân tích thêm, Phó Bí thư Thường trực phường Hồng Châu cho rằng với vị trí là trung tâm của Phố Hiến xưa, hiện nay Đảng bộ và nhân dân phường đang rất tin tưởng và phấn khởi, khi Trung ương định hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch tâm linh. Theo đó, Hưng Yên có Đề án phục dựng, tái hiện, hồi sinh di sản Phố Hiến gắn với kiến tạo hệ sinh thái du lịch sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Chùa Chuông là một trong những di tích tiêu biểu nằm trong khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

“Như vậy, không gian văn hóa Phố Hiến không chỉ giới hạn trong khu phố cổ mà phải được mở rộng, kết nối với các khu vực vệ tinh, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Việc “làm mới cái đã mất," vừa bảo đảm lợi ích của người dân, vừa tạo sức hấp dẫn đối với du khách, nhất là khách quốc tế. Khi Phố Hiến hồi sinh sẽ tạo ra cơ hội lớn cho địa phương trong giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nguồn thu bền vững cho người dân, chính quyền," ông Vũ Văn Phúc tin tưởng.

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Hưng Yên, người dân, cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ xã Nghĩa Trụ bày tỏ niềm tin vững chắc và kỳ vọng lớn vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách chiến lược, đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Chị Nguyễn Trần Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Trụ, bày tỏ mong muốn Đại hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, nhất là trong chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thể hiện niềm tin và quyết tâm đó, tuổi trẻ xã đã số hóa 3 “địa chỉ đỏ” gồm Nhà truyền thống xã Nghĩa Trụ, Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương và Nhà tưởng niệm liệt sỹ Tô Hiệu. Thông qua công trình, tuổi trẻ xã Nghĩa Trụ mong muốn những giá trị lịch sử quý báu của quê hương được kết nối với không gian số, giúp lịch sử trở nên gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

“Công trình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, mà còn khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Trụ trong việc tham gia chuyển đổi số. Đây là việc làm thiết thực của tuổi trẻ xã chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng," chị Nguyễn Trần Hải Anh nói và nhấn mạnh thêm việc số hóa “địa chỉ đỏ” góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị; giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử-văn hóa của quê hương. Xây dựng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Kỳ vọng những quyết sách chiến lược quyết sách sát thực tiễn nông thôn

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảng viên Vũ Thị Kim Thoa, Bí thư Chi bộ thôn Bương Hạ Đông (xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) không giấu được niềm tự hào khi nói về sự đổi thay mạnh mẽ của nông thôn hiện nay.

Sinh ra ở vùng nông thôn “quê hương năm tấn," bà Thoa cho rằng thành quả lớn nhất của đổi mới nông thôn từ năm 1986 chính là sự thay đổi căn bản về tư duy sản xuất và phương thức quản lý. Việc chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự “cởi trói” cho người nông dân, trao lại quyền chủ động sản xuất gắn với trách nhiệm và lợi ích trực tiếp của từng hộ gia đình. Từ chỗ sản xuất cầm chừng, trông chờ vào hợp tác xã, người nông dân đã trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Từ những năm tháng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến nay diện mạo làng quê đã thực sự “thay da đổi thịt," đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, ai ai cũng phấn khởi.

Theo bà Thoa, Đổi mới không chỉ thể hiện ở hệ thống hạ tầng khang trang, đường làng ngõ xóm bê tông hóa, nhà cửa kiên cố, sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang hướng hàng hóa, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của người dân. Người nông dân hôm nay đã chủ động hơn trong phát triển kinh tế để trở thành những nông dân hiện đại, “nông dân 4.0” với sự mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phương tiện, máy móc, nhân lực được huy động tối đa để thi công dự án đường Bên tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc đoạn qua thành phố Hưng Yên. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Từ thực tiễn công tác tại chi bộ, bà Thoa cho rằng, yếu tố then chốt để tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và trong nhân dân đó là phát huy dân chủ ở cơ sở. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là khẩu hiệu, mà phải được thực hiện thực chất trong mọi chủ trương, nghị quyết, công việc của địa phương. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát quá trình thực hiện, mọi quyết sách đều nhận được sự đồng thuận cao, hạn chế mâu thuẫn, tạo niềm tin vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Bà Thoa nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bí thư chi bộ phải thực sự gần dân, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm, giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng từ cơ sở. Có như vậy, chi bộ mới thực sự là hạt nhân chính trị, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Chi bộ Vũ Thị Kim Thoa bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách sát thực tiễn nông thôn, quan tâm hơn nữa đến xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở; đồng thời có cơ chế, chính sách tạo động lực cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững. Bà tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và những bài học quý báu từ 40 năm Đổi mới, đất nước sẽ tiếp tục vững bước đi lên, nông thôn Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

