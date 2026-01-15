An Giang: Chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 15/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số vấn đề về đất đai, đầu tư và an ninh-quốc phòng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục 62 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có 11 dự án xây dựng công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Cụ thể như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, các khu đô thị hỗn hợp-du lịch sinh thái, khu xử lý rác-nhà máy xử lý chất thải, hồ nước-nhà máy nước…

Ngoài ra còn có các khu đất khác với nhiều danh mục dự án như: Khu đô thị, khu dân cư nông thôn, trường học, trạm cấp nước, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhà máy điện sinh khối, điện mặt trời, điện gió… trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh với 1 dự án xây dựng công trình xử lý chất thải, diện tích quy hoạch, thu hồi đất hơn 2,8ha.

Đây là dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, giải quyết vấn đề nước thải, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cảnh quan môi trường đảo Ngọc.

Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng doanh trại, cơ sở hạ tầng ban đầu Trung tâm 11/Cục với diện tích 9,38ha thuộc rừng phòng hộ đặc khu Phú Quốc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định 3 nội dung có tính thời điểm và ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến yêu cầu bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác quản lý, sử dụng đất đai và việc thu hút, triển khai các dự án đầu tư quan trọng; qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ngay từ năm đầu của kế hoạch 5 năm.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các nghị quyết đã được thông qua một cách chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và lộ trình phát triển của tỉnh.

Đối với nghị quyết liên quan đến danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết; chủ động xúc tiến, kêu gọi đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; góp phần thu hút các dự án có chất lượng, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy vai trò giám sát, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm các quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

