Đồng Tháp: Tạo thế và lực mới, tự tin bước vào giai đoạn bứt phá

Năm 2025 là năm đầu tiên Đồng Tháp vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp trong không gian phát triển mới sau sáp nhập.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tỉnh vẫn hoàn thành và vượt 22/24 chỉ tiêu chủ yếu, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, môi trường đầu tư cải thiện rõ nét.

Nhân dịp bước sang năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đã trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những kết quả nổi bật, các động lực tăng trưởng và yêu cầu đặt ra trong công tác điều hành thời gian tới.

- Năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh vận hành bộ máy chính quyền hai cấp trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Ông đánh giá như thế nào về bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm đặc biệt này?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại: Năm qua, Đồng Tháp tập trung cao độ để kiện toàn tổ chức, sắp xếp nhân sự, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới sau sáp nhập; vừa phải dồn sức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đề ra.

Điều tôi tâm đắc nhất không chỉ nằm ở các chỉ số tăng trưởng, mà là sự vận hành thông suốt, liên tục của bộ máy hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Dù khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhưng việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị ách tắc hay gián đoạn.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sa Đéc, Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Nhờ những nỗ lực trên, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tăng hơn năm 2024. Quy mô nền kinh tế được mở rộng đáng kể, cấu trúc kinh tế chuyển dịch tích cực, tạo ra thế và lực mới để Đồng Tháp tự tin bước vào giai đoạn phát triển bứt phá hơn.

- Tỉnh đã thực hiện hoàn thành và vượt 22/24 chỉ tiêu chủ yếu. Theo ông, đâu là những kết quả nổi bật nhất trong năm qua, tạo nền tảng cho phát triển giai đoạn tiếp theo?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại: Việc hoàn thành và vượt 22/24 chỉ tiêu trong một năm đầy biến động là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, trong đó thể hiện tinh thần đoàn kết sau hợp nhất tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Chính sự đoàn kết là nhân tố quyết định được kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, thể hiện 3 kết quả nổi bật nhất, có vai trò là trụ cột kiến tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030:

Thứ nhất, điểm sáng phải kể đến là hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều rủi ro, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn thiết lập kỷ lục mới đạt hơn 9,2 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra.

Con số này không chỉ mang ý nghĩa về giá trị kinh tế mà còn khẳng định vị thế của Đồng Tháp là trung tâm chế biến, xuất khẩu nông, thủy sản hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Điều đó chứng minh chúng ta đã đi đúng hướng trong việc chuyển đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp," đưa nông sản địa phương tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trồng hoa trên giàn là kỹ thuật canh tác truyền thống của nông dân Làng hoa Sa Đéc. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Thứ hai, là nguồn lực tài chính nội tại được phát huy cao độ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt con số ấn tượng trên 22.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Nguồn lực tài chính vững mạnh này là “bệ đỡ” quan trọng để tỉnh chủ động tái đầu tư cho các công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối chiến lược và đảm bảo an sinh xã hội, tạo dư địa cho các chính sách phát triển những năm tới.

Thứ ba, là sức sống của khu vực doanh nghiệp. Với gần 2.800 doanh nghiệp thành lập mới (vượt xa kế hoạch) và 450 doanh nghiệp tái hoạt động trong năm qua, cùng tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 85.500 tỷ đồng, chúng ta thấy rõ niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh của tỉnh sau sáp nhập. Đây chính là động lực tăng trưởng bền vững nhất trong dài hạn.

Tổng hòa các kết quả này tạo nên thế và lực mới: Kinh tế tăng trưởng thực chất - Nguồn lực tài chính đảm bảo - Cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Đây chính là “bệ phóng” vững chắc để Đồng Tháp tự tin bứt phá trong chặng đường phía trước.

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều biến động, Đồng Tháp vẫn duy trì được tăng trưởng ở cả ba khu vực kinh tế. Yếu tố nào đóng vai trò quyết định giúp tỉnh giữ được sự ổn định này, thưa ông?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại: Sự ổn định và tăng trưởng đồng đều ở cả 3 khu vực (nông nghiệp tăng 5,01%; công nghiệp-xây dựng tăng gần 11%; dịch vụ tăng trưởng khá) không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự chủ động thích ứng và linh hoạt trong điều hành.

Thi công Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng, (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Tôi cho rằng có hai yếu tố cốt lõi đóng vai trò quyết định:

Thứ nhất là sự chuyển hướng tư duy quản trị từ “mệnh lệnh hành chính” sang “kiến tạo và đồng hành.”

Ngay sau khi sáp nhập, chúng tôi xác định không để bộ máy hành chính trở thành rào cản. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ khi mới phát sinh.

Đối với nông nghiệp, chúng tôi không chỉ đạo sản xuất đơn thuần mà tập trung kết nối thị trường, định hướng nông dân sản xuất theo tín hiệu thị trường.

Đối với công nghiệp, chúng tôi thành lập các tổ công tác chuyên biệt để gỡ vướng pháp lý, đất đai cho từng dự án lớn, giúp nhà máy sớm đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất mới. Sự linh hoạt này giúp dòng chảy kinh tế không bị ngắt quãng bởi các thủ tục hành chính trong giai đoạn chuyển giao.

Thứ hai, quan trọng hơn cả, là sức đề kháng và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đồng Tháp.

Trong khó khăn, các doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa thị trường, tiết giảm chi phí và chuyển đổi số mạnh mẽ. Người nông dân thì nhanh nhạy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu và thích ứng biến đổi khí hậu. Chính sự năng động, sáng tạo từ cơ sở là động lực nội sinh mạnh mẽ nhất giúp nền kinh tế tỉnh nhà trụ vững trước những “cú sốc” từ bên ngoài.

Sự cộng hưởng giữa một chính quyền kiến tạo và một cộng đồng doanh nghiệp, người dân bản lĩnh đã tạo nên “tấm khiên” vững chắc, giúp Đồng Tháp không chỉ giữ được ổn định mà còn tạo đà tăng trưởng trong bối cảnh đầy biến động vừa qua.

Tuyến tránh Cao Lãnh nối với Quốc lộ 30 tại khu vực gần cầu Phong Mỹ (thuộc xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

- Năm 2025, tỉnh ghi nhận số doanh nghiệp thành lập mới vượt xa kế hoạch. Theo ông, điều gì đã tạo nên sức hút của môi trường đầu tư ở Đồng Tháp sau sáp nhập?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại: Con số gần 2.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 85.500 tỷ đồng chính là “phiếu tín nhiệm” khách quan nhất mà nhà đầu tư dành cho Đồng Tháp.

Tôi cho rằng sức hút này đến từ sự cộng hưởng của ba yếu tố chiến lược: Không gian mới - Hạ tầng mới - Tư duy mới.

Đầu tiên là dư địa từ không gian phát triển mới. Việc sáp nhập đã phá vỡ những giới hạn địa lý trước đây, tạo ra một không gian kinh tế rộng mở, kết nối liên hoàn từ vùng nguyên liệu nông sản trù phú đến các khu công nghiệp chế biến và hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế.

Nhà đầu tư nhìn thấy ở Đồng Tháp hôm nay không chỉ là một thị trường tiêu thụ lớn hơn, mà là một trung tâm vận chuyển hàng hóa, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ hội đầu tư vì thế cũng đa dạng và hấp dẫn hơn.

Thứ hai là sự cải thiện vượt bậc về hạ tầng kết nối. Chúng tôi đã dồn lực để hoàn thiện các tuyến cao tốc, quốc lộ huyết mạch và hạ tầng các khu công nghiệp trọng điểm như Tân Phước, Bình Đông... Sự sẵn sàng về hạ tầng giao thông và đất sạch giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian triển khai dự án, tối ưu hóa chi phí logistic, biến tiềm năng thành lợi nhuận thực tế.

Và yếu tố thứ ba, cũng là quan trọng nhất, chính là tư duy "Đồng hành thực chất." Chúng tôi không chỉ trải thảm đỏ mời gọi, mà còn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai minh bạch quy hoạch đã giúp giảm thiểu tối đa chi phí không chính thức và thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp.

Chúng tôi xác định: Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương. Chính thông điệp nhất quán và hành động quyết liệt đó đã biến Đồng Tháp thành “đất lành,” nơi dòng vốn đầu tư tìm về để sinh sôi và phát triển bền vững.

- Với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 8,0-8,5%, tỉnh sẽ tập trung vào những động lực nào để đạt mục tiêu này?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại: Mục tiêu tăng trưởng 8,0-8,5% là một con số đầy thách thức nhưng cũng thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đồng Tháp trong năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi không dàn trải nguồn lực mà tập trung kích hoạt 3 động lực tăng trưởng chủ yếu:

Đó là, động lực từ công nghiệp chế biến và năng lượng. Đây là khu vực được kỳ vọng tạo ra sự bứt phá lớn nhất. Tỉnh sẽ dồn lực tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và pháp lý để sớm đưa các dự án quy mô lớn tại các Khu công nghiệp trọng điểm (như Tân Phước, Bình Đông, Dịch vụ dầu khí Soài Rạp...) đi vào hoạt động.

Chúng tôi ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến sâu nông-thủy sản để gia tăng giá trị cho vùng nguyên liệu tại chỗ, cùng với phát triển năng lượng tái tạo để đón đầu xu hướng tăng trưởng xanh.

Các dòng sản phẩm chế biến từ gạo của Sa Giang của tỉnh Đồng Tháp đang tiến tới được công nhận chuẩn OCOP 5 sao, được thị trường Mỹ và châu Âu ưa chuộng. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Thứ hai là làm mới động lực từ nông nghiệp. Đồng Tháp kiên định chuyển tư duy sang “kinh tế nông nghiệp,” nhưng ở trình độ cao hơn. Trọng tâm là triển khai quyết liệt Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chúng tôi sẽ đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp số và phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái, biến nông nghiệp từ “trụ đỡ” thành “bệ phóng” làm giàu cho nông dân.

Thứ ba là đột phá từ đầu tư công và hạ tầng giao thông. Xác định đầu tư công là “vốn mồi” để dẫn dắt đầu tư xã hội, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang và hạ tầng kết nối liên vùng.

Việc khơi thông các huyết mạch giao thông này không chỉ giúp giảm chi phí logistics mà còn mở ra các không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ mới dọc theo các tuyến đường, tạo ra dư địa tăng trưởng to lớn cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Với sự cộng hưởng của ba động lực này, cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng Đồng Tháp sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng đề ra.

- Năm 2026 là năm bản lề của giai đoạn 2026-2030. Theo ông, yêu cầu lớn nhất đặt ra cho công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh là gì?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại: Năm 2026 là năm mở đầu cho cả một giai đoạn 5 năm đầy tham vọng theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Yêu cầu lớn nhất đặt ra cho công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm phải quán triệt phương châm điều hành của Chính phủ: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững.”

Chúng tôi xác định phải hoàn thiện và vận hành một cách thực chất mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Điều này đòi hỏi sự đồng bộ, thông suốt trong chỉ đạo điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Người đứng đầu các sở, ngành và địa phương phải thực sự là “tư lệnh” trên lĩnh vực, địa bàn của mình, chủ động giải quyết vấn đề, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, đặc biệt là đối với các vấn đề mới phát sinh trong giai đoạn chuyển đổi.

Nâng cao hiệu quả thực thi các giải pháp đột phá. Như đã đề cập ở trên, chúng ta có 3 động lực chính. Để các động lực này phát huy tối đa hiệu quả, công tác điều hành phải đi vào chiều sâu, tập trung vào từng khu vực, từng ngành hàng, từng dự án cụ thể.

Chúng tôi sẽ áp dụng triệt để nguyên tắc “6 rõ:” Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trực tiếp kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kiên quyết xử lý những điểm nghẽn, vướng mắc để đảm bảo các mục tiêu được hoàn thành đúng kế hoạch.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Cải cách hành chính sẽ được thực hiện quyết liệt hơn nữa, ứng dụng triệt để công nghệ số vào mọi quy trình, thủ tục để giảm thời gian, chi phí, hướng tới một nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Với sự quyết tâm cao độ, cùng với kinh nghiệm từ năm 2025, tôi tin tưởng rằng, tỉnh Đồng Tháp sẽ vượt qua mọi thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo đà vững chắc cho sự phát triển bền vững của Đồng Tháp trong giai đoạn mới.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

