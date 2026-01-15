Bà Hà Nhật Lệ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ngày 15/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 40 để tiến hành công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ do chuyển công tác khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ.

Kết quả, 39/44 phiếu đồng ý (đạt 88,6%, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh) bầu bà Hà Nhật Lệ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hà Nhật Lệ, sinh năm 1975, tại xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; dân tộc Tày; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn Cử nhân Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Thạc sỹ Quản lý công (Học viện Hành chính Quốc gia).

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, bà Hà Nhật Lệ từng làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng; Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc (cũ); Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Kỳ họp thông qua nghị quyết cho thôi chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Dương Hùng Dũng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng do chuyển công tác khác; phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nông Hải Lưu; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông La Văn Hồng do chuyển công tác khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách đối với ông Dương Hùng Dũng đạt số phiếu 41/44 (đạt 93,2% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh); bầu chức vụ Trưởng ban Văn hóa-xã hội đối với ông La Văn Hồng đạt 41/44 phiếu (đạt 93,2% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh việc thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị công tác nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy trình công tác cán bộ được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật./.

