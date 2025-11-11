Ưu tiên nguồn lực thực hiện chuyển đổi số ở vùng sâu, vùng xa ở Cao Bằng

Là một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, trình độ dân trí còn hạn chế, cán bộ, đảng viên tỉnh Cao Bằng nhận thấy, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng Tô Thị Kiều cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị đã cho thấy vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Kiều cho rằng, để chuyển đổi số thành công ở vùng cao, Đảng, Nhà nước cần chú ý đến việc ưu tiên phát triển hệ thống mạng lưới, dữ liệu quốc gia, các nền tảng số nhằm tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số; đào tạo, nâng cao kỹ năng số phù hợp với xu hướng mới; các chính sách thu hút những trí thức trẻ có trình độ về chuyển đổi số về công tác tại các địa bàn khó khăn…

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Phục Hòa tại xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng Hoàng Thị Bình cho rằng, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được chuẩn bị rất công phu, có bố cục hợp lý, thể hiện đầy đủ các lĩnh vực Đảng tập trung lãnh đạo.

Văn kiện đã đặc biệt quan tâm đến khoa học công nghệ, điều kiện tiên quyết để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi trí thức và sáng tạo là động lực chủ yếu cho tăng trưởng nhanh và bền vững, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Dự thảo báo cáo đã nêu bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng "cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh sâu sắc," trong nhiệm kỳ: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực phát triển.

Thể chế khoa học công nghệ được chú trọng đổi mới, hoàn thiện và phát triển đồng bộ hơn "góp phần cho tăng trưởng kinh tế." Dự thảo Báo cáo cũng nêu: "Cơ chế chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo còn nhiều hạn chế... và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức chưa phù hợp... Doanh nghiệp chưa thực sự đóng vai trò trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia."

Bà Hoàng Thị Bình góp ý, dự thảo văn kiện trình Đại hội, cần làm rõ các giải pháp thu hút, tập hợp trí thức trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế chính sách về khoa học công nghệ đồng bộ giữa các ngành, cấp; hoàn thiện chính sách ưu đãi về thuế, đào tạo để doanh nghiệp có thể nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới.

Như vậy mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực có chất lượng trong các doanh nghiệp. Để thu hút, tập hợp được đội ngũ trí thức, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực để phát triển đất nước, cần tạo điều kiện cơ chế chính sách, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ trí thức, có nhiều hình thức động viên trí thức tôn vinh trí thức; quan tâm đào tạo toàn diện, tạo nguồn lực chất lượng cao ở các lĩnh vực và đáp ứng nguồn nhân lực các vùng miền trong cả nước.

Đối với nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, ngoài lực lượng các nhà khoa học, trí thức trong các viện nghiên cứu, trường đại học..., cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực các địa phương và cần có sự phối hợp, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, đào tạo với các doanh nghiệp và các địa phương để nhanh chóng đưa khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.../.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung tối đa nguồn lực để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn...