Bệnh viện Quân y 103 triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng AI vào khám chữa bệnh

Cùng với ứng dụng công nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ cán bộ chiến sỹ và nhân dân, Bệnh viện Quân y 103 đàn triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số y tế, tổ chức hội chẩn từ xa, tích hợp dữ liệu y tế toàn diện.

Ngày 10/7, Bệnh viện 103 trở thành bệnh viện chiến lược tuyến cuối đầu tiên của Quân đội công bố chính thức triển khai bệnh án điện tử, đánh dấu bước tiến lớn xây dựng bệnh viện thông minh, quản trị hiện đại, hướng tới y tế số toàn diện.

Phó giáo sư Lương Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh như vậy trong buổi gặp mặt báo chí thông tin về những kết quả bệnh viện đã đạt được trong 75 năm xây dựng và phát triển (20/12/1950-20/12/2025) diễn ra ngày 6/11 tại Hà Nội.

Theo ông Thức, Bệnh viện đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, hội chẩn từ xa, số hóa quy trình khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian điều trị, tỷ lệ hài lòng bệnh nhân nội trú trên 96,8%.

Trong 75 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 103 đã trở thành trung tâm y học hiện đại bậc nhất Quân đội, tiên phong trong lĩnh vực ghép tạng và kỹ thuật cao, góp phần đưa nền y học Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đây cũng là một trong năm bệnh viện chiến lược tuyến cuối của Quân đội. Bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho bộ đội và nhân dân, đào tạo thực hành đại học và sau đại học ngành y-dược, nghiên cứu y học và y học quân sự.

Phó giáo sư Lương Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ thể, ngày 4/6/1992, Bệnh viện Quân y 103 thực hiện ca ghép thận đầu tiên trên người tại Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc mang tính đột phá trong ghép tạng, mở ra cánh cửa sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Đến nay, các thầy thuốc quân hàm xanh của Bệnh viện Quân y 103 đã làm nên nhiều kỳ tích trong ghép tạng khi thực hiện gần 1.800 ca ghép thận, triển khai thường quy ghép gan, nhiều ca ghép giác mạc, 6 ca lấy-ghép đa tạng từ người cho chết não.

Ngày 31/1/2004, Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục làm nên kỳ tích khi thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam - bước ngoặt lớn đưa trình độ y học nước ta lên tầm khu vực.

Đến năm 2010, các y bác sỹ Bệnh viện 103 thực hiện ca ghép tim đầu tiên của Việt Nam, chính thức ghi tên đất nước vào danh sách các quốc gia thực hiện thành công kỹ thuật ghép tim phức tạp bậc nhất hành tinh.

Không dừng lại, ngày 1/3/2014, bệnh viện thực hiện ca ghép đồng thời tụy-thận đầu tiên tại Việt Nam. Đến ngày 21/2/2017, bệnh viện lại tiếp tục ghép phổi từ người cho sống đầu tiên trên cả nước, được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen.

Hiện, bệnh viện còn là cơ sở chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, góp phần hình thành mạng lưới ghép tạng Việt Nam.

Không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực ghép tạng, Bệnh viện Quân y 103 còn là đơn vị tiên phong ứng dụng hàng loạt kỹ thuật cao và kỹ thuật mũi nhọn trong điều trị. Nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai thường quy như phẫu thuật nội soi cắt gan, dạ dày, đại tràng, thận người hiến sống; phẫu thuật vi phẫu nối chi thể đứt rời, tạo hình khí quản phức tạp, nong chít hẹp đường mật qua nội soi...

Bệnh viện đã làm chủ các kỹ thuật tim mạch tiên tiến như kỹ thuật triệt đốt rối loạn nhịp sử dụng hệ thống lập bản đồ 3D điện học - giải phẫu buồng tim; cấy máy tạo nhịp... Cùng với đó là việc ứng dụng tế bào gốc trong điều trị thoái hóa khớp gối, triển khai xạ trị điều biến liều trong điều trị ung thư, phẫu thuật chuyển thần kinh phục hồi liệt đám rối thần kinh cánh tay và điều trị ung thư đa mô thức... mang lại hiệu quả vượt trội trong chăm sóc và cứu chữa người bệnh./.

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 103 có 11 trung tâm, 36 bộ môn, 59 khoa, 12 phòng ban với hơn 1.500 cán bộ, nhân viên, trong đó có 41 giáo sư, phó Giáo sư; 94 tiến sỹ; hơn 150 thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa. Mỗi ngày, bệnh viện này tiếp nhận 3.000-3.500 lượt bệnh nhân khám, điều trị nội trú hơn 2.000 bệnh nhân. Trung bình hằng năm, bệnh viện khám gần 700.000 lượt, cấp cứu 10.000 ca, phẫu thuật gần 20.000 ca và điều trị gần 100.000 bệnh nhân nội trú.

Sửa đổi Luật hiến, lấy, ghép mô, tạng: Hướng tới đột phá về thể chế Sau gần hai thập kỷ triển khai, bối cảnh thực tiễn, trình độ công nghệ, nhu cầu của người bệnh và yêu cầu quản trị y tế đã thay đổi mạnh mẽ. Trong khi đó, Luật hiện hành đang bộc lộ một số bất cập.