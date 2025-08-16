Những cuộc chiến sinh tử để hồi sinh sự sống

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sỹ đã bước vào một cuộc chiến - một trận chiến chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam: ghép đồng thời tim và phổi cho một bệnh nhân nguy kịch.

Người phụ nữ 38 tuổi này đã sống gần trọn 3 tháng qua trong bệnh viện, với hơi thở ngắn dần, trái tim yếu ớt, và cơ hội sống được tính bằng… từng ngày./.

Việt Nam ghi dấu trên bản đồ ghép tạng thế giới với ca ghép đồng thời tim-phổi Sự thành công của ca ghép đồng thời tim-phổi cho bệnh nhân suy đa tạng đã mở ra một dấu mốc quan trọng, đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới và mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh.