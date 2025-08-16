Xã hội
Giáo dục Y tế Pháp luật Giao thông Người Việt bốn phương

Những cuộc chiến sinh tử để hồi sinh sự sống

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sỹ đã bước vào một cuộc chiến - một trận chiến chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam: ghép đồng thời tim và phổi cho một bệnh nhân nguy kịch.

Theo dõi VietnamPlus

Và vào một buổi sáng tháng 8/2025, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sỹ đã bước vào một cuộc chiến - một trận chiến chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam: ghép đồng thời tim và phổi cho một bệnh nhân nguy kịch.

Người phụ nữ 38 tuổi này đã sống gần trọn 3 tháng qua trong bệnh viện, với hơi thở ngắn dần, trái tim yếu ớt, và cơ hội sống được tính bằng… từng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ghép tạng #Bác sỹ #Bệnh nhân