Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 6/11/2025 về đẩy mạnh việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung tối đa nguồn lực để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn; Phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc năm 2025 đạt chất lượng, hiệu quả; Bộ Công an chủ trì, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, tiện ích thuộc Đề án 06, bảo đảm vai trò nền tảng, cốt lõi của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử khác; Gắn kết quả thực hiện chuyển đổi số với công tác thi đua, khen thưởng hằng năm một cách thực chất…
Tin cùng chuyên mục
Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam
Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất năm, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.
Đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Sáng 9/11, lễ khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025 diễn ra tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Ngày 16/10/2025, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 10 tháng năm 2025 tăng 9,2%
Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,0%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%
Trong 10 tháng năm 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.
10 tháng năm 2025, số doanh nghiệp mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
10 tháng năm 2025, cả nước có 162.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 19,7%) và 92.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 40,3%).
Xuất khẩu hồ tiêu đến giữa tháng 10 đã vượt qua mức của cả năm 2024
Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 10 năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu của cả nước đạt 197.100 tấn, tương ứng 1,33 tỷ USD, chính thức vượt qua mức kim ngạch kỷ lục 1,31 tỷ USD của cả năm 2024.
Một số thông tin về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu một số thông tin về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 8/11/2025).
Thông tin về Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu một số thông tin về Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (cập nhật đến ngày 8/11/2025).
Bão số 13 gây thiệt hại sơ bộ hơn 7.000 tỷ đồng
Tính đến sáng 8/11, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã làm 5 người chết, 17 người bị thương, 3 người mất tích; 245 nhà bị sập đổ, 26.226 nhà bị tốc mái, hư hỏng.
Chỉ số giá lương thực thế giới tiếp tục giảm trong tháng 10 của 2025
Chỉ số giá lương thực đạt trung bình 126,4 điểm trong tháng 10/2025, giảm 2,1 điểm so với tháng 9 sau khi điều chỉnh, thấp hơn 21,1% so với mức đỉnh điểm vào tháng 3/2022.
10 tháng năm 2025: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 21,5%
10 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.
10 tháng năm 2025: Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn gây thiệt hại lớn
Trong 10 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 15.251 vụ tai nạn giao thông khiến 8.515 người chết và 10.204 người bị thương, giảm lần lượt 22,7%, 7,2% và 30,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIV
Việc lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại các địa phương được triển khai khẩn trương, đồng bộ, ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 13, không để dân rét, thiếu đói
Thủ tướng yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tập trung hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 13, đảm bảo chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm và khôi phục cơ sở giáo dục, y tế trước ngày 10/11.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài
Hội nghị Ủy ban lần thứ 5, khóa X đã nhất trí hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.
10 tháng năm 2025: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD
10 tháng năm 2025, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, nổi bật là điện tử, máy tính và linh kiện.
Nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Phấn đấu đến năm 2030: Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Xây dựng Vĩnh Long trở thành đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I xác định giai đoạn 2025-2030, xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển.
Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, bền vững
Phấn đấu đến 2030, đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững; là một trong những trung tâm du lịch của vùng; trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
Phấn đấu Huế là trung tâm lớn về văn hóa, du lịch ,y tế chuyên sâu
Thành phố Huế phấn đấu giai đoạn 2025-2030, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân từ 10%/năm trở lên; tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện bình quân 10 -11%/năm.
Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão
Trong số 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng.
10 tháng năm 2025: Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 31,52 tỷ USD
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,52 tỷ USD.
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Tỏa sáng tinh hoa di sản
Với chủ đề “Áo dài Hà Nội-Tỏa sáng tinh hoa di sản”, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm
10 tháng năm 2025: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 17,4%
Theo Bộ Tài chính, 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.
Hội nghị Trung ương 14 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
Sau hai ngày làm việc 5 và 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.
Vì sao Xuân Son được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi gấp lên tuyển Việt Nam?
Huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến dư luận bất ngờ khi triệu tập Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam dù tiền đạo này mới bình phục chấn thương. Đâu là lý do cho sự kỳ vọng cực lớn này?
Từ 16h ngày 6/11 đến 16h ngày 7/11: Dự báo đường đi của bão số 13 năm 2025
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 16h ngày 6/11, tâm bão ở khoảng 13,5°N; 110,0°E, trên vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 90km về phía Đông Nam.
Giá xăng RON 95-III giảm hơn 70 đồng một lít
Giá bán lẻ xăng RON 95-III không cao hơn 20.416 đồng/lít, giảm 72 đồng/lít; xăng E5 RON92 giá không cao hơn 19.682 đồng/lít, giảm 78 đồng/lít.