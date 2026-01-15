Diễn biến vụ ra đầu thú của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Sáng 15/1, Kiều Ngọc Anh (trú tại xã Lạc Đạo, Hưng Yên) - nghi phạm bị cho là gây ra hai vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ra đầu thú tại cơ quan công an.