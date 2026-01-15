NATO triển khai thêm binh sỹ tới Greenland sau cuộc gặp tại Nhà Trắng

Theo AFP, Phó Thủ tướng Greenland Mute Egede ngày 14/1 cho biết sẽ có thêm binh sỹ NATO được triển khai tới hòn đảo Bắc Cực này, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Đan Mạch và Greenland.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Egede nói: “Các binh sỹ NATO được kỳ vọng sẽ hiện diện nhiều hơn tại Greenland từ hôm nay và trong những ngày tới. Dự kiến sẽ có thêm các chuyến bay và tàu quân sự," đồng thời cho biết các hoạt động này sẽ là “huấn luyện."

Trước đó, Pháp, Đức và các nước Bắc Âu cho biết sẽ tham gia một sứ mệnh quân sự châu Âu tới vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này, nơi đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn giành quyền kiểm soát.

Trước đó Sputnik đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bất kỳ phương án nào khác ngoài việc Greenland “nằm trong tay” Mỹ đều là “không thể chấp nhận được,” qua đó tái khẳng định yêu cầu kiểm soát vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch chỉ vài giờ trước cuộc họp tại Nhà Trắng về vấn đề trên.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Để bảo đảm an ninh quốc gia, Mỹ cần Greenland. Yếu tố này có ý nghĩa sống còn đối với hệ thống phòng thủ Golden Dome (Vòm Vàng) mà chúng ta đang xây dựng. NATO cần đi đầu trong việc giúp chúng ta có được Greenland.”

Ông chủ Nhà Trắng khuyến cáo: “NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Bất kỳ phương án nào khác đều không thể chấp nhận được.”

Dự kiến, Ngoại trưởng Đan Mạch và Ngoại trưởng Greenland sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng vào cuối ngày hôm nay, sau nhiều tuần ông Trump đưa ra các tuyên bố và những lời đe dọa liên quan tới Greenland.

Cùng ngày 14/1, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển đã cử các quân nhân đến Greenland theo đề nghị của Đan Mạch.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Kristersson cho biết "một số sỹ quan Thụy Điển" sẽ đến Greenland vào cuối ngày hôm nay (14/1) như một phần của nhóm quân sự đa quốc gia.

Ông Kristersson mô tả động thái này là việc điều động nhân sự quốc phòng Thụy Điển để hỗ trợ cho sự chuẩn bị tăng cường hiện diện của Đan Mạch tại Greenland.

Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Thụy Điển xác nhận rằng các binh sĩ Thụy Điển nằm trong số những người đầu tiên đến Greenland. Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Thụy Điển, Jonas Beltrame-Linne nói với Đài truyền hình Thụy Điển (SVT) rằng “khu vực Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược.

Với căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các cường quốc, việc Thụy Điển hiện diện và hoạt động càng trở nên quan trọng hơn."

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cũng xác nhận rằng Đan Mạch đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland, bao gồm bổ sung tàu chiến, máy bay và binh sỹ.

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, Copenhagen vẫn nắm quyền kiểm soát quốc phòng và chính sách đối ngoại. Hiện Mỹ duy trì một căn cứ quân sự trên đảo này.

Cùng ngày, các chuyên gia của Liên hợp quốc cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi quy chế của Greenland với tư cách là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch sẽ không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có thể làm suy yếu sự ổn định trong khu vực Bắc Cực và xa hơn nữa.

Các chuyên gia Liên hợp quốc lưu ý rằng Bắc Cực có tầm quan trọng lớn đối với cộng đồng quốc tế, và các động thái của Mỹ liên quan đến Greenland có thể sẽ làm suy yếu sự tôn trọng đối với các chuẩn mực đa phương rộng hơn và nguyên tắc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình./.

