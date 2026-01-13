EU đang thảo luận về các vấn đề của Ukraine

Ngày 13/1, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết vấn đề Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cùng với các cam kết bảo đảm an ninh đang được thảo luận trong khuôn khổ hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tuyên bố trên được ông Wadephul đưa ra sau cuộc hội đàm song phương với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong chuyến thăm Washington.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, ông Wadephul nhấn mạnh nền hòa bình tại Ukraine phải mang tính bền vững và dài hạn, không chỉ dừng lại ở chấm dứt xung đột, mà còn phải đảm bảo tính tin cậy.

Trong khuôn khổ châu Âu, các bên liên quan đang thảo luận về 2 vấn đề gồm các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine cùng một lộ trình chắc chắn và đáng tin cậy để Ukraine gia nhập EU.

Tháng 12/2025, tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết khả năng Ukraine gia nhập EU vào năm 2027 đang được thảo luận như một phần của thỏa thuận giải quyết vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, điều đó gây lo ngại cho một số quốc gia thành viên EU, trong đó có Ba Lan và Hungary.

Cuối tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ bày tỏ ủng hộ Kiev thiết lập lộ trình rõ ràng để gia nhập EU, dù quyết định gia nhập “mái nhà chung” châu Âu cần được liên minh chấp thuận.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh việc Ukraine trở thành thành viên của EU sẽ giúp đảm bảo an ninh quan trọng cho Kiev.

Cùng ngày 12/1, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš (ANO) cho biết các doanh nghiệp quốc phòng nước này đã cung cấp vũ khí cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 280 tỷ korun (13,46 tỷ USD).

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công Thương Karel Havlíček sau đó làm rõ rằng con số thực tế thấp hơn khoảng 6 tỷ korun.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ông Havlíček nêu rõ trong khuôn khổ sáng kiến đạn dược do Séc khởi xướng, Ukraine đã tiếp nhận các sản phẩm quốc phòng trị giá 114 tỷ korun. Khoảng 160 tỷ korun còn lại là các lô hàng do doanh nghiệp quốc phòng Séc cung cấp thông qua các dự án tương tự, được tài trợ từ nguồn vốn của các nhà tài trợ nước ngoài, trong đó có Đức.

Trước đó, ông Babiš khẳng định sáng kiến đạn dược của Séc sẽ tiếp tục được triển khai, song Prague chỉ đóng vai trò điều phối và không tham gia tài trợ.

Quyết định này hiện gây tranh cãi trong nội bộ SPD, khiến Thủ tướng Babiš dự kiến sẽ làm việc với câu lạc bộ nghị sĩ SPD để giải trình trong thời gian tới./.

