Quan chức EP đề xuất sử dụng nợ của Mỹ để gây áp lực trong vấn đề Greenland

Ngày 13/1, người đứng đầu đảng Đổi mới châu Âu (Renew Europe) tại Nghị viện châu Âu (EP), bà Valerie Hayer đã đề xuất sử dụng khoản nợ của Mỹ đối với Liên minh châu Âu (EU) như một công cụ để gây áp lực lên tình hình liên quan đến vấn đề Greenland.

Theo bà Hayer, EU là chủ nợ của Mỹ, đang sở hữu khoản nợ khổng lồ trị giá 1.500 tỷ USD, trong khi Washington cần tái cấp vốn hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. Do đó, EU có thể tận dụng lợi thế này để gây sức ép với Mỹ trong vấn đề Greenland.

Bà Hayer cho rằng EU cũng có thể hủy bỏ quyền tiếp cận của Mỹ đối với thị trường 450 triệu người tiêu dùng của liên minh này.

Bà cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng sẽ không còn tồn tại nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công Greenland.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland “bằng cách này hay cách khác,” cho rằng việc sở hữu vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch này là "cần thiết."

Ông nhấn mạnh Greenland có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953 và hiện là lãnh thổ tự trị trong Vương quốc Đan Mạch, với quyền tự quản rộng rãi từ năm 2009.

Chính quyền và đa số các đảng phái tại Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo “không phải để bán,” nhấn mạnh quyền tự quyết của người dân địa phương./.

Đan Mạch đầu tư hàng tỷ USD vào trang thiết bị quân sự để bảo vệ Greenland Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết Đan Mạch đang đẩy nhanh các khoản đầu tư cho quốc phòng nói chung và cả những năng lực đặc thù nhằm bảo vệ các vùng lãnh thổ như Greenland.”