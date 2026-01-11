Giới nghệ sỹ và các tổ chức quốc tế kêu gọi EU siết chặt quản lý nạn vé chợ đen

Hơn 120 nghệ sỹ hàng đầu cùng các đại lý, các nhà quản lý và ban tổ chức lễ hội quốc tế - bao gồm những tên tuổi như Ed Sheeran, Nick Cave, Oasis và Radiohead - đã gửi thư tới Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu, ông Michael McGrath để yêu cầu hành động quyết liệt chống lại hoạt động bán lại vé trái phép.

Động thái này diễn ra sau khi nước Anh bắt đầu trấn áp tình trạng phe vé thổi giá, điển hình là vụ việc người hâm mộ phải chi hàng trăm bảng Anh vượt mức giá niêm yết để xem ban nhạc Oasis biểu diễn.

Trong thư, các bên ký kết cho rằng cơ chế báo cáo vé bất hợp pháp hiện nay chưa phát huy hiệu quả. Họ cáo buộc nhiều nền tảng trực tuyến tiếp tay cho hoạt động tiếp thị vé trái phép ở quy mô công nghiệp, qua đó lừa dối hàng chục nghìn người tiêu dùng mỗi năm bằng vé giả hoặc vé bị đẩy giá lên cao gấp nhiều lần trước cả thời điểm mở bán chính thức.

Liên minh châu Âu về Bán vé đúng Mệnh giá (Feat), đơn vị điều phối chiến dịch, cho biết đã phát hiện hơn 1.700 danh sách vé có dấu hiệu gian lận cho các buổi diễn của Radiohead năm 2025, với mức giá vượt 1.500 euro.

Về phía cơ quan quản lý, Ủy viên Michael McGrath cho biết, EU đang cân nhắc bổ sung các biện pháp xử lý trong khuôn khổ Đạo luật Công bằng Kỹ thuật số sắp được ban hành.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét các hành vi thương mại không công bằng liên quan đến chính sách giá linh hoạt, cũng như việc quảng cáo mức giá “khởi điểm” thấp có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Theo ông, người mua thường kỳ vọng một mức giá nhất định, nhưng khi đến khâu thanh toán lại phải đối mặt với chi phí thực tế cao hơn rất nhiều.

Mặc dù một số quốc gia như Bỉ đã cấm bán lại vé với giá cao hơn giá gốc, các tổ chức liên quan vẫn kêu gọi áp dụng một giải pháp thống nhất trên toàn EU. Theo họ, Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) hiện nay chưa đủ sức ngăn chặn các hành vi chào bán vé trái phép, khi nhiều đơn khiếu nại chỉ được phản hồi sau khi các sự kiện đã kết thúc nhiều tháng.

Các nghệ sỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành các quy định gỡ bỏ nội dung nhanh hơn và dễ thực thi hơn. Ông Sam Shemtob, Giám đốc điều hành Feat, cho biết nhiều ngôi sao hàng đầu đã cùng lên tiếng kêu gọi EU sớm hành động trước tình trạng này./.

