Người Việt tại Pháp tái ngộ với thanh xuân cùng ban nhạc Bức Tường

Đêm nhạc đầy cảm xúc, kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc Bức Tường, đã diễn ra tối 14/6 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Thủ đô Paris.

Bữa tiệc âm nhạc, với những tác phẩm thành công nhất của nhóm nhạc huyền thoại của rock Việt đã đưa các thế hệ khán giả người Việt tại Pháp về lại ký ức thanh xuân và kết nối với quê hương qua âm nhạc.

Khi những giai điệu đầu tiên của Bức Tường vang lên trên sân khấu Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, không khí trong khán phòng ngay lập tức trở nên sôi động, nóng bỏng, hòa nhịp cùng những ca khúc "Ra khơi," "Tâm hồn của đá," "Bông hồng thủy tinh," "Người đàn bà hóa đá," "Đường đến ngày vinh quang…"

Đây không chỉ là một đêm nhạc thông thường, mà là sự trở lại của ban nhạc huyền thoại rock Việt sau 22 năm vắng bóng trên đất Pháp, là dịp hội ngộ của với những trái tim đã từng yêu, từng khóc và cười cùng những giai điệu bất tử của Bức tường trong suốt 30 năm qua.

Anh Trần Tuấn Hùng - cây guitar chính và là thủ lĩnh của Bức Tường, không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: "Cách đây 22 năm, Bức Tường đã từng đến Pháp biểu diễn một lần trong Festival Việt Nam-Pháp tại thành phố Cahors. Khi đó chúng tôi nghĩ rằng không biết bao giờ Bức Tường mới có dịp quay trở lại đây nữa."

Đêm nhạc càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn đầu tiên tại châu Âu, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập của Bức Tường.

Phát biểu tại buổi lễ cắt bánh chúc mừng sinh nhật, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã khẳng định: "Bức Tường đã thể hiện không chỉ là một hình tượng, mà là một huyền thoại, đồng thời là một ban nhạc rất tiêu biểu cho âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ba mươi năm của Bức tường là 30 năm thực sự cống hiến của nhiều thế hệ nhạc sỹ trong ban nhạc."

Tưởng nhớ đến nhạc sỹ Trần Lập, người sáng lập ra ban nhạc, Đại sứ bày tỏ mong muốn Bức Tường "ngày càng vươn cao hơn để cống hiến cho khán giả những đêm nhạc tuyệt vời."

Thật vậy, trong hành trình từ một ban nhạc sinh viên được thành lập năm 1995 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đến tượng đài rock Việt ngày hôm nay, Bức Tường đã trải qua nhiều thăng trầm.

Với tên gọi đầu tiên - "The Wall," Bức Tường đã vượt qua giai đoạn tạm ngưng hoạt động từ 2006, rồi tái hợp vào 2010 với tinh thần mới và đặc biệt là sự ra đi đầy tiếc nuối của "linh hồn" Trần Lập năm 2016 đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Thành công của Bức Tường đã được Tạp chí Billboard (Mỹ) vinh danh năm 2021, ca ngợi là nhóm "đi đầu, giàu tính nhân văn và mở làn sóng rock mới cho Việt Nam."

Chính hành trình nhân văn đó đã để lại những tình cảm sâu sắc trong lòng công chúng, không chỉ với khán giả trong nước mà cả ở những người Việt xa quê.

Các thành viên Bức tường chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả và người hâm mộ. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Anh Nguyễn Khoa Văn, một cựu sinh viên Đại học Xây dựng chia sẻ với giọng đầy xúc động: "Ngày xưa em cũng là sinh viên Đại học Xây dựng. Và ở thời kỳ 1995-2000 chúng em cũng là người hâm mộ cứng của Bức Tường vì các thành viên của ban nhạc này cũng đều là dân trường Xây dựng.

Lần này nghe tin Bức Tường sang Pháp, em và các bạn nhất quyết phải đi để nghe lại một lần nữa, để nhớ lại thời kỳ cách đây hơn 30 năm, để được trở lại với tuổi thanh xuân của mình."

Tình cảm này không chỉ thuộc về một thế hệ. Chị Dương Thanh Nga, đại diện cho thế hệ 8X đã sinh sống tại Pháp 25 năm, tâm sự: "Ban nhạc Bức Tường đối với chúng em là cả một tuổi thanh xuân của ngày xưa. Từ hồi còn có cả anh Trần Lập và tất cả mọi thứ."

Chị Nga cho biết có nhiều người bạn đến từ các tỉnh, chỉ để dự đêm nhạc này rồi phải quay về ngay ngày hôm sau.

Sự tận tâm và tình cảm của khán giả khiến cả ban nhạc xúc động. Thủ lĩnh Trần Tuấn Hùng ghi nhận: "Nhiều người đến từ hàng trăm cây số, cả nghìn cây số và cả những nước lân cận nữa. Họ mang tới một tinh thần, một tình cảm rất nồng nhiệt. Giống như đón chào một người thân quen trở về với họ vậy."

Đêm nhạc không chỉ là chương trình giải trí, mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Ông Tăng Thanh Sơn, đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh: "Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp luôn là ngôi nhà của cộng đồng người Việt, là nơi giới thiệu đến bạn bè quốc tế bản sắc văn hóa của Việt Nam. Rock là một hiện tượng của thế giới đã thâm nhập vào Việt Nam và ban nhạc Bức Tường là một trong những ban nhạc rất nổi tiếng ở Việt Nam đối với những thế hệ 6X, 7X, 8X, 9X."

Đây cũng là lần đầu tiên Trung tâm tổ chức để Bức Tường biểu diễn, với mục đích tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu trong cộng đồng người Việt tại Pháp."

Trong suốt đêm nhạc, khán giả đã được thưởng thức những ca khúc bất hủ, gắn liền với tên tuổi của Bức Tường qua 30 năm qua.

Từ những bản hit đầu tiên như "Đường đến ngày vinh quang," "Mắt đen," "Bông hồng thủy tinh" từ thời kỳ SV96, đến những tác phẩm trưởng thành hơn trong các cuốn album nổi tiếng của họ.

Đặc biệt, sự hiện diện của những thành viên kỳ cựu như Trần Tuấn Hùng (guitar, thủ lĩnh), Vũ Văn Hà (guitar), Phạm Trung Hiếu (trống) cùng thành viên mới Tăng Xuân Kiên (bass) đã tạo nên một Bức Tường vừa mang hồn xưa, vừa có hơi thở mới.

Các thành viên ban nhạc Bức tường chụp giao lưu cùng khán giả và người hâm mộ tại Pháp. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Chương trình kéo dài gần 4 giờ, nhưng theo chia sẻ của ban nhạc, họ cảm thấy "rất hưng phấn và chỉ muốn có thể kéo dài được thêm nữa."

Tuy nhiên, các thành viên trong ban nhạc nhất trí cho rằng "không nên kéo dài để khán giả cảm thấy hơi thiếu một chút và chúng tôi có cơ hội quay lại Paris vào một lần khác."

Đêm nhạc tại Paris chỉ là khởi đầu cho tour diễn châu Âu đầy tham vọng của Bức Tường. Sau Paris, họ tiếp tục hành trình đến Prague (Cộng hòa Séc) ngày 19/6 và Berlin (Đức) ngày 21/6. Đây cũng là tour diễn đầu tiên của Bức Tường tại các nước châu Âu.

Đại diện ban nhạc chia sẻ với sự tự tin: "Chúng tôi đã sẵn sàng để chinh phục các điểm tiếp theo... Đây sẽ là những đợt diễn mà tôi biết sẽ tuyệt vời và đầy cảm xúc như đêm hôm nay."

Đêm nhạc Bức Tường tại Paris đã chứng minh sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối những trái tim Việt khắp thế giới.

Dù đã xa quê hương hàng chục năm, những khán giả người Việt vẫn tìm thấy trong âm nhạc của Bức Tường những cảm xúc thuần khiết của tuổi trẻ, của ký ức và của tình yêu quê hương.

Như lời chia sẻ của thủ lĩnh Trần Tuấn Hùng: "Bức Tường luôn mang tới tinh thần của mình, mang những giá trị trong âm nhạc để lan tỏa tới cộng đồng người Việt, để kết nối các giá trị văn hóa của những người Việt sống ở xa quê hương cũng như ở trong nước."

Sau 30 năm, từ một ban nhạc sinh viên đến biểu tượng rock Việt, Bức Tường đã chứng minh rằng họ không chỉ là một nhóm nhạc, mà là một phần của ký ức tập thể, của thanh xuân và của bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đêm nhạc tại Paris chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống bền bỉ và sức hút không ngừng của "We Are The Wall" - tấm bức tường âm nhạc vững chắc, kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới./.

Chi tiết về tour lưu diễn châu Âu của ban nhạc "Bức Tường" Kỷ niệm 30 năm thành lập, ban nhạc "Bức Tường" sẽ có các đêm diễn dự kiến tổ chức tại Pháp, Đức và Cộng hòa Czech vào tháng 6/2025, mang tinh thần rock Việt đến các sân khấu âm nhạc ở Châu Âu.