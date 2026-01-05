Nhạc sỹ Đoàn Bổng: Một đời cống hiến cho âm nhạc

Từ những câu hát về “dòng sông trăng, sông lụa” đến những khúc quân ca giữa biển đảo, các tác phẩm của ông đã trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ công chúng.

Nhạc sỹ Đoàn Bổng - tác giả những câu hát về “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em” vừa qua đời ngày 4/1/2026 tại Hà Nội, hưởng thọ 83 tuổi.

Âm nhạc của ông không chỉ hiện diện trên sóng phát thanh, truyền hình hay sân khấu ca nhạc, mà còn gắn bó chặt chẽ với đời sống chính trị-xã hội.

Từ những câu hát về “dòng sông trăng, sông lụa” đến những khúc quân ca giữa biển đảo, từ giai điệu ca ngợi Bác Hồ đến các bản tình ca Hà Nội, các tác phẩm của ông đã trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ công chúng.

Gia tài âm nhạc ông để lại là hơn 300 ca khúc với đa dạng các đề tài, nhưng chủ yếu ở 3 mảng chính là quê hương-đất nước, Bác Hồ và Hà Nội./.