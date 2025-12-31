Hanoi Concert: Tác phẩm của Mozart, Vivaldi vang lên tại Hoàng thành Thăng Long

Hòa chung không khí chào đón năm mới trên khắp thế giới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội giới thiệu chương trình “Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn, vào 20h00 ngày 1/1/2026 tại Hoàng thành Thăng Long.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Hà Nội, phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và phát trực tuyến trên các nền tảng số như YouTube, Facebook và ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội.

Nhạc giao hưởng có nguồn gốc từ châu Âu, khi được vang lên giữa không gian cổ kính của Hoàng thành sẽ mang đến một trải nghiệm thẩm mỹ âm nhạc độc đáo. Người nghe không chỉ thưởng thức nghệ thuật thông qua tài năng của các nghệ sỹ, mà còn cảm nhận được chiều sâu lịch sử, sự sang trọng của âm nhạc cổ điển và những cảm xúc tinh hoa, đẹp đẽ cho khoảnh khắc đầu năm mới.

Hòa nhạc năm mới 2026 vì thế không chỉ là một chương trình biểu diễn đơn thuần mà còn là hoạt động văn hóa-du lịch-sáng tạo mang đúng tinh thần phát triển công nghiệp văn hóa mà Hà Nội đang theo đuổi.

Những người yêu nhạc giao hưởng sẽ tiếp tục được thưởng thức những giai điệu thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước ở phần 1 của chương trình qua các ca khúc được chuyển soạn như: “Người Hà Nội” (nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi), “Một mùa Xuân nho nhỏ” ( âm nhạc Trần Hoàn, lời thơ Thanh Hải), “Hoa cỏ mùa Xuân” (nhạc sỹ Bảo Chấn), “Hà Nội Đông Tây Nam Bắc” (nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến) và những tác phẩm khí nhạc của Việt Nam, đặc biệt là “Hạt mầm” - một tác phẩm mới của nhạc sỹ Trọng Đài lần đầu tiên được trình diễn.

Ở phần 2 của chương trình gồm nhiều tác phẩm kinh điển thế giới như "Concerto violin Mùa Xuân" của A.Vivaldi, “Alleluja” của W. A. Mozart, “O sole mio - Mặt trời của tôi” của E.Di Capua, A.Mazzucchi, G.Capurro, “Champagner-Polka - Điệu Polka Sâm-panh, Op. 211” của J. Strauss II...

Xuất hiện trong “Hanoi Concert” lần này, nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng các nghệ sỹ thanh nhạc: Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Nguyễn Khắc Hòa và các nghệ sỹ độc tấu: Nghệ sỹ Ưu tú Lệ Giang (đàn bầu), Hoàng Hồ Khánh Vân (violin).. sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới; đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng./.

