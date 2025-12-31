Thành phố Hồ Chí Minh: Quà Xuân của Đảng, Nhà nước đến với đối tượng chính sách

Những ngày cuối năm 2025, nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh thêm phần ấm áp, rộn ràng khi Chính phủ ban hành chính sách an sinh xã hội đặc biệt: “Tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.”

Việc trao tặng quà được triển khai đồng bộ, linh hoạt, bảo đảm đúng đối tượng, đúng thời hạn, qua đó lan tỏa sự quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống người dân trong dịp Tết.

Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất mà còn là thông điệp tri ân sâu sắc gửi tới người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và những nhóm yếu thế trong cộng đồng; đồng thời khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trước thềm năm mới, trong vận hội phát triển mới của đất nước.

Thần tốc đưa hơi ấm Xuân đến từng gia đình

Ngay sau khi Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác chính thức có hiệu lực từ ngày 28/12/2025, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng chính quyền các xã, phường của Thành phố đã khẩn trương bắt tay ngay vào việc để kịp hoàn thành trước hạn định ngày 31/12/2025.

Ghi nhận tại phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Bảy, gần 20 năm hưởng chế độ hưu trí xã hội, không giấu được sự xúc động khi nhận được món quà của Đảng, Nhà nước trao tặng, đặc biệt là trong thời điểm Tết đến, Xuân về. Bà Bảy tâm sự: Việc Nhà nước nhớ tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cả những trường hợp người già yếu, đối tượng bảo trợ xã hội, yếu thế, hưu trí xã hội ngay dịp Tết, trước thềm Đại hội Đảng, khiến bà thấy mình được trân trọng và an ủi vô cùng.

Theo bà Bảy, món quà quý giá nhất chính là cái “tình” của Đảng, Nhà nước dành cho nhân dân. Với những người già yếu, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, người yếu thế hay trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, sự quan tâm kịp thời ấy là niềm vui lớn nhất trong những ngày tất bật cuối năm.

Cùng chung cảm xúc, tại phường Tam Thắng, cựu chiến binh Nguyễn Trung Thành bày tỏ niềm vui khi Nghị quyết 418 có phạm vi bao phủ rộng, đến được với nhiều đối tượng. Ông chia sẻ: “Năm nay, có thêm phần quà của Đảng, nhà nước chúng tôi rất vui. Tuy không quá lớn nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đối với những người có công với cách mạng, những người đã cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.”

Đại diện lãnh đạo phường Tam Thắng trao quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp năm mới 2026 cho người thụ hưởng sức khỏe yếu. (Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Trung Thành, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp những người lính năm xưa tiếp tục sống vui, sống khỏe, giáo dục con cháu góp sức xây dựng quê hương. Việc quà của Đảng, Nhà nước được trao đến tận tay người dân một cách nhanh chóng, kịp thời cũng thể hiện rõ sự tận tâm của chính quyền cơ sở và các đoàn thể, luôn gần dân, sát dân.

Bên cạnh ý nghĩa an sinh xã hội, góp phần giúp nhiều người thêm phấn khởi, yên tâm đón Tết, ông Phạm Hồng Thế, ngụ khu phố 3, phường Phú Lợi cùng nhiều người dân địa phương bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc đổi mới phương thức trao tặng, hỗ trợ.

Ông Thế chia sẻ: “Việc chi trả thông qua tài khoản an sinh xã hội, tích hợp với căn cước công dân và ứng dụng VNeID đã giúp quá trình nhận hỗ trợ trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn so với trước đây, nhất là đối với người cao tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại. Đối với những trường hợp đặc biệt, việc chính quyền địa phương trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà là nguồn động viên tinh thần quan trọng, giúp người yếu thế, các cụ cao niên thêm lạc quan, giữ gìn sức khỏe và tiếp tục gắn bó với chính quyền, cộng đồng dân cư.”



Sự kết hợp hài hòa giữa chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn và việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp “hơi ấm” của Đảng, Nhà nước lan tỏa kịp thời đến từng gia đình. Những nụ cười rạng rỡ khi đón nhận phần quà như báo hiệu một mùa Xuân ấm áp, an lành đang về trên khắp các khu dân cư của Thành phố mang tên Bác.

Lan tỏa niềm tin từ những chính sách nhân văn

Nghị quyết 418 lần này có phạm vi bao phủ rộng, hướng tới nhiều nhóm đối tượng, từ người có công với cách mạng đến các đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tập trung. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố đã bảo đảm mọi đối tượng yếu thế đều nhận được sự chăm lo kịp thời, đầy đủ.

Ghi nhận tại phường Nhiêu Lộc, đến nay địa phương đã chuyển quà tặng của Đảng, Nhà nước thông qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID cho 668 trường hợp người có công, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, phường cũng thực hiện chi trả cho 2.961 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác, với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.

Đối với hơn 600 trường hợp chưa có tài khoản, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an khu vực, các đoàn thể và Ban điều hành khu phố trực tiếp đến tận nhà trao quà của Đảng, Nhà nước, bảo đảm không để bất kỳ đối tượng thụ hưởng nào bị bỏ sót.

Để đạt được kết quả trên, ông Phạm Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nhiêu Lộc cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 418 được ban hành, phường đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát, lập danh sách đúng đối tượng thụ hưởng và tổ chức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng; số ít trường hợp chưa có tài khoản được thu xếp chi trả trực tiếp.

Theo ông Khoa, việc quản lý, lưu trữ đầy đủ dữ liệu người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và nhóm yếu thế đã giúp địa phương rút ngắn thời gian rà soát, lập danh sách. Qua đó, hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng không chỉ nhanh chóng, hiệu quả mà còn bảo đảm tính minh bạch, chính xác, đúng đối tượng hưởng thụ theo quy định.

Lãnh đạo phường Phú Lợi trao quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp năm mới 2026 cho người được thụ hưởng tại nhà. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tương tự, tại phường Phú Lợi, ông Đoàn Đình Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, địa phương đã tập trung rà soát kỹ lưỡng các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội trên địa bàn được thụ hưởng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức chi trả những trường hợp không có số tài khoản.

“Các bộ phận chuyên môn của phường đã tăng cường phối hợp, làm việc liên tục nhằm bảo đảm việc chi trả được hoàn thành trong ngày 31/12. Lực lượng Công an cũng tăng cường xác thực thông tin công dân, dữ liệu an sinh xã hội và hướng dẫn người dân sử dụng VNeID nhằm đẩy nhanh tiến độ, hạn chế sai sót, bảo đảm quà đến đúng người, đúng đối tượng,” ông Hữu chia sẻ.

Tại phường Tam Thắng, ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho biết: Nghị quyết 418 là chủ trương kịp thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với người có công và sự chăm lo thiết thực cho những người yếu thế. Ngay khi có chỉ đạo, đơn vị đã rà soát và tổ chức chi trả cho hơn 3.200 người, trong đó có khoảng 1.700 người thuộc diện chính sách, người có công và hơn 1.500 người thuộc diện bảo trợ xã hội, yếu thế.

“Mặc dù áp lực thời gian rất lớn, nhưng cán bộ, công chức đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với những trường hợp không có tài khoản, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, chúng tôi thành lập các tổ công tác đến tận khu phố, từng hộ dân để trao quà, bảo đảm không làm phiền người dân,” ông Kê chia sẻ.

Công tác tặng quà Xuân tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, theo tinh thần đơn giản, thuận lợi nhưng công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước với những người còn nhiều khó khăn trong xã hội.

Cả hệ thống chính trị Thành phố đang nỗ lực để những phần quà Xuân ý nghĩa kịp đến tay người dân trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Món quà chào mừng Đại hội Đảng hòa cùng sắc Xuân mới đã thắp lên niềm tin yêu của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần vun đắp sự đồng thuận xã hội và niềm hy vọng về một năm mới an lành, ấm no trong từng mái nhà giữa lòng Thành phố mang tên Bác./.

