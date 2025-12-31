Huế xây dựng kế hoạch tổ chức, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận

Ngày 31/12, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động phù hợp để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, cần triển khai tốt công tác hiệp thương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khâu tổ chức bầu cử; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và địa bàn phụ trách, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử đúng tiến độ, quy định của Đảng và pháp luật.

Song song đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường rà soát đơn vị hành chính, dân số, số lượng cử tri, dữ liệu dân cư; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí; kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường ngay từ sớm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ bầu cử bảo đảm đúng trình tự, tiến độ theo quy định của pháp luật.

Đến nay, hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử đã được ban hành đầy đủ, kịp thời; riêng thành phố Huế đã ban hành 51 văn bản phục vụ công tác này.

Ủy ban Bầu cử thành phố Huế và Ủy ban Bầu cử tại 40 xã, phường đã được thành lập đúng quy định. Trong đó, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế gồm 34 thành viên; Ủy ban Bầu cử cấp xã, phường có tổng cộng 660 thành viên. Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thông báo công khai, thời gian từ ngày 15/12/2025 đến 17 giờ ngày 1/2/2026.

Về đơn vị bầu cử, theo ấn định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, thành phố Huế có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Đối với bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố, toàn địa bàn được chia thành 14 đơn vị bầu cử; cấp xã có 228 đơn vị bầu cử, với số lượng đại biểu được bầu là 2-5 người/đơn vị.

Công tác hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức đúng quy trình, quy định. Thành phố Huế dự kiến bầu 9 đại biểu Quốc hội trong số 18 người được giới thiệu ứng cử, bầu 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong số 94 người được giới thiệu. Ở cấp xã, 1.524 người được giới thiệu ứng cử để bầu 804 đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai đa dạng và phong phú. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ. Hiện, tình hình trên địa bàn thành phố ổn định, không phát sinh điểm nóng.

Việc chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đánh giá chung cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức bầu cử tại thành phố Huế được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng tiến độ.

Tuy nhiên, một số mốc công việc trùng với thời gian Tết Nguyên đán 2026, trong khi đội ngũ cán bộ bầu cử cấp xã còn mới, ít kinh nghiệm, gây áp lực nhất định trong quá trình triển khai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc rà soát số liệu, bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, xác minh các vấn đề liên quan đến yếu tố chính trị của người ứng cử./.

