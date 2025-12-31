Bến xe Hà Nội đông đúc người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch, cửa ngõ ùn tắc

Chiều nay (ngày 31/12), ngày làm việc cuối cùng của năm 2025 để chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (kéo dài 4 ngày), lượng khách đổ về các bến xe Hà Nội đông hơn so với ngày thường. Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, lúc 16h30 tại Bến xe Giáp Bát, lượng xe từ Hà Nội đi các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên… xuất bến liên tục nhưng trên xe vẫn chưa kín chỗ ngồi. Một số tuyến xe về xã rất đông khách đi và nhiều người phải điện thoại trước để giữ chỗ.

Xin nghỉ sớm ngay từ chiều nay để về quê tại xã Thanh Lạc (tỉnh Ninh Bình), anh Nguyễn Trung Thành vội vã gọi xe ôm công nghệ để nhanh chóng ra bến. Trước đó, anh đã phải gọi điện liên hệ nhà xe để đặt chỗ ngồi.

Tuy nhiên, khi đến nơi, rất đông hành khách đã đứng chờ ngay trước khu vực xe khách đỗ. Chừng 10 phút xe vào điểm đón khách, nhiều người vội vã xô đẩy chen chân lên nhằm tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi trên cả hành trình “hồi hương” dài tới 120km.

“Cũng may tôi chọn được chỗ ngồi sát cửa sổ ở hàng ghế gần cuối. Xe ra tới cổng bến vẫn còn hành khách lên và chỉ còn ngồi trên một chiếc ghế nhựa ở hàng giữa lối đi. Giá vé vẫn 100.000 đồng, bằng với ngày thường dù nhu cầu khách đi xe rất đông,” anh Thành chia sẻ.

Tại khu vực điểm đón khách về Thanh Hóa, Nam Định cũ (nay tỉnh Ninh Bình) rất đông khách với lỉnh kỉnh đồ đạc ngồi chờ trước xe dù chưa đến giờ xuất bến.

Phía trước cổng bến xe Giáp Bát, lượng xe taxi, xe ôm công nghệ trả khách ngay tại nút đèn đỏ đường Giải Phóng-Bến xe Giáp Bát khiến giao thông khá lộn xộn và rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường đã có mặt để điều tiết, phân luồng phương tiện. Tuy nhiên, thời điểm này trùng với giờ tan tầm công sở, do đó, lượng xe ùn ùn nối đuôi nhau nhích từng mét.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm Tết Dương lịch chiều từ Hà Nội đi các tỉnh, thành sẽ rơi vào chiều 31/12/2025 và trong ngày 1/1/2026. Hiện tại, lượng xe xuất bến có nhỉnh hơn đôi chút so với ngày thường nhưng các tuyến vẫn chưa phải tăng cường xe.

“Bến xe Giáp Bát đã tăng cường nhân viên trực 100% trong các ngày cao điểm, đặc biệt là lực lượng an ninh, nhân viên kiểm soát tại khu vực xe đón khách, trước cổng xuất bến, đồng thời phối hợp với công an để phóng chống các đối tượng ‘cò mồi’ chèo kéo khách. Với những xe lấy giá vé cao hơn so quy định, bến xe lập tức xử lý bằng biện pháp đình tài và cấm xuất bến nhằm răn đe,” ông Tùng khẳng định.

Ông Tùng cũng khuyến cáo hành khách nên vào các quầy bán vé để mua vé nhằm tránh tình trạng bị “hét giá”, nhồi nhét khi đón xe dọc đường.

Bến xe Mỹ Đình cũng khá đông hành khách đón xe về nghỉ Tết Dương lịch 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tương tự, tại Bến xe Mỹ Đình, lãnh đạo bến xe này cho biết lượng khách chiều nay đông từ thời điểm 16h và hiện tại khách liên tục đổ về bến để về quê trong dịp nghỉ Tết Dương lịch này. Dự báo, trong sáng và trưa mai, khách chủ yếu đi các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh.

“Bến xe vẫn chưa phải tăng cường phương tiện bởi chưa hoạt động hết công suất. Trong trường hợp một số tuyến thiếu xe, bến xe tăng cường phương tiện nhằm vận chuyển người dân về quê nhanh chóng, an toàn và đón Tết sum vầy bên gia đình,” lãnh đạo Bến xe Giáp Bát nhấn mạnh.

Các tuyến đường khu vực xung quanh bến xe Hà Nội như Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Ngọc Hồi ùn ùn phương tiện nhích từng mét bởi lượng xe cộ tăng đột biến. Dòng phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng ra các cửa ngõ phía của Thủ đô.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét trên đường Vành đai 3 hướng ra cửa ngõ phía Nam Thủ đô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo kế hoạch Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 1-4/1/2026, toàn bộ các tuyến xe buýt trên địa bàn Hà Nội hoạt động từ 4h30-22h30 hằng ngày (riêng ngày 4/1 bắt đầu từ 5h), với tổng số hơn 17.000 lượt xe/ngày, tần suất từ 5-30 phút/lượt, cơ bản thực hiện theo biểu đồ ngày thường và ngày Chủ nhật.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội dự kiến tăng cường 20 tuyến xe buýt với 42 phương tiện dự phòng và khoảng 100 lượt xe tăng cường, tập trung vào các tuyến kết nối bến xe, điểm trung chuyển, khu đô thị lớn và khu vực có nhu cầu đi lại cao trong dịp nghỉ lễ./.

