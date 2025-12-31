Vị trí các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam phục vụ dịp Tết Dương lịch

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông nhằm phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Hiện, trên tuyến cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện có 5 trạm dừng nghỉ đang khai thác gồm: Giẽ-Ninh Bình (trạm của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam-VEC), Cao Bồ-Mai Sơn (trạm Xuân Khiêm bên trái tuyến, trạm Xuân Cương bên phải tuyến), La Sơn-Hòa Liên (bên trái tuyến), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Ngoài ra có một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ, trạm dừng xe trên đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Ngoài ra, có 10 trạm đã có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Cam Lộ-La Sơn, Vân Phong-Nha Trang, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205), Phan Thiết-Dầu Giây (bên phải tuyến).

Các trạm dừng nghỉ tại khu vực phía Bắc gồm: trạm VEC Km227 (cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình), Trạm Xuân Khiêm và Xuân Cương tại Km269 (cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn), trạm dừng nghỉ tạm Km329+700 cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, trạm dừng nghỉ tạm Km427+035 cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu.

Đoạn tuyến này có 4 dự án thành phần gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu người dân.

Tại khu vực miền Trung có 12 dự án thành phần với các trạm dừng nghỉ đang khai thác gồm: Hàm Nghi-Vũng Áng (Km534+310), Vũng Áng-Bùng (Km594+400), La Sơn-Hoà Liên (Km1+250 trái tuyến), Vân Phong-Nha Trang (Km334+900), Cam Lộ-La Sơn (Km64+500 trái tuyến và Km77+800 phải tuyến), điểm dừng xe Km96+100 Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Ngoài ra, các trạm Vũng Áng-Bùng (Km594+400), Vạn Ninh-Cam Lộ (Km725+500), Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km15+620 và Km77+820), Hoài Nhơn-Quy Nhơn (Km35+500), Bùng-Vạn Ninh (Km651), Quy Nhơn-Chí Thạnh (Km41+500) dự kiến khai thác 31/1/2026.

Với cao tốc khu vực phía Nam, có 8 dự án thành phần, trong đó Dự án Nha Trang-Cam Lâm đang khai thác trạm dừng nghỉ Km33+930, Cam Lâm-Vĩnh Hảo (Km113), Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205+092, Phan Thiết-Dầu Giây (Km47+500), trạm Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương. Các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang (Km45+00), Hậu Giang-Cà Mau (Km100+200) dự kiến khai thác 31/1/2026. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu./.

Thị trường sẽ tự sàng lọc và loại bỏ các trạm dừng nghỉ chất lượng yếu kém Trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc là yêu cầu cấp thiết, không chỉ phục vụ dân sinh mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông nên cần phải nâng cao quản lý chất lượng hoạt động và dịch vụ.