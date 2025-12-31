Xã hội

Cho xe máy lưu thông cầu Long Biên hướng sang Hoàn Kiếm từ ngày 1/1/2026

Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa cầu Long Biên, các phương tiện xe máy được phép lưu thông hướng từ Bồ Đề đi Hoàn Kiếm từ ngày 1/1/2026.

Việt Hùng
Cầu Long Biên đã hoàn thành công tác sửa chữa nên xe máy được lưu thông 2 chiều từ ngày 1/1/2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Cầu Long Biên đã hoàn thành công tác sửa chữa nên xe máy được lưu thông 2 chiều từ ngày 1/1/2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng.

Theo đó, các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên (hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm) trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ bắt đầu từ 00h00’ ngày 1/1/2026.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phục vụ phân luồng và khôi phục hệ thống biển báo hiện trạng (trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông thi công sửa chữa cầu); chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn điểu chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung quy định tại thông báo bao gồm: công tác thu hồi hệ thống biển báo không phù hợp sau khi khôi phục tổ chức giao thông trên cầu Long Biên và các tuyến đường có liên quan.

Trước đó, từ ngày 1/11/2025, làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên theo chiều từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm được tạm dừng khai thác trong thời gian 61 ngày./.

#cầu long biên #cấm xe máy #xe máy #sửa cầu long biên #hoàn kiếm TP. Hà Nội
