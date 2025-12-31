Triển khai vé định danh, sinh trắc học Metro Nhổn-Ga Hà Nội từ 1/1/2026

Từ ngày 1-15/1/2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên 8 nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.

Trong thời gian này, hành khách sử dụng nhiều hình thức vé khác nhau: vé lượt (mua trên ứng dụng Hà Nội Metro và tại quầy bán vé), vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng), thẻ Visa, thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip (đối với hành khách trên 60 tuổi) và các phương thức thanh toán điện tử khác (Momo, Shoppee Pay, Apple Pay, Samsung pay,…).

Trong quá trình thử nghiệm, sau khi tiến hành định danh trên ứng dụng Hà Nội Metro, khách hàng sẽ được Hà Nội Metro cùng VISA và các đối tác tài trợ toàn bộ vé lượt khi mua tại ứng dụng Hà Nội Metro (không áp dụng với vé lượt mua tại quầy vé).

Bên cạnh đó, đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì vận hành song song hệ thống cổng soát vé cũ nhằm đảm bảo duy trì phục vụ hành khách thông suốt trong quá trình chuyển đổi.

Dự kiến đến ngày 31/1/2026, Hà Nội Metro sẽ hoàn thành toàn bộ công tác nâng cấp các cổng soát vé, trung tâm dữ liệu và triển khai phần mềm quản lý hệ thống vé trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội, dự kiến đưa vào vận hành đồng bộ toàn hệ thống của 2 tuyến trong tháng 2/2026.

Hà Nội Metro khuyến cáo hành khách trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội có thể thử nghiệm chuyển đổi sang hệ thống mới từ thời điểm hiện tại để làm quen và sẵn sàng sử dụng khi 100% cổng soát vé trên tuyến được nâng cấp.

“Việc tiếp tục triển khai hệ thống kiểm soát vé thông minh trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội không chỉ kế thừa những kết quả tích cực từ tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, mà còn là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng vận hành đường sắt đô thị, nâng cao trải nghiệm đi lại an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường cho hành khách, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng thông minh, bền vững cho Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ chuyển đổi số,” lãnh đạo Hà Nội Metro nhấn mạnh./.

