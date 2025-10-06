Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông cho khách thử nghiệm định danh điện tử

Theo thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), đơn vị sẽ triển khai hỗ trợ tiền vé cho hành khách tham gia chương trình thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học, thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh-Hà Đông.

Cụ thể, những hành khách đã đăng ký tham gia chương trình trải nghiệm sử dụng thẻ VISA tại cổng soát vé và hành khách mua vé trên Mobile App Hà Nội Metro trong giai đoạn từ ngày 20/9-9/10/2025 sẽ được hoàn lại tiền vé vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký trên phiếu đăng ký tham gia thử nghiệm chương trình của hành khách.

Từ ngày 10/10, hành khách khi kích hoạt tài khoản bằng căn cước công dân gắn chíp trên App Hà Nội Metro thành công khi mua vé lượt, vé ngày và vé tuần được hỗ trợ tiền vé và nhận vé bằng mã QRcode trên điện thoại di động để đi qua cổng soát vé. Hành khách đi nhiều lượt vẫn được tài trợ tiền vé trong suốt thời gian diễn ra chương trình (chương trình sẽ kéo dài đến hết 30/10/2025 hoặc hết ngân sách tài trợ của VISA).

Hành khách sử dụng thẻ Visa tap tại cổng soát vé và di chuyển bằng đường sắt đô thị theo mô hình Tap & Go sẽ được Hà Nội Metro và nhà tài trợ hỗ trợ toàn bộ tiền vé từ ngày 10/10/2025 (chương trình dự kiến kéo dài đến hết ngày 28/2/2026 hoặc hết ngân sách tài trợ của VISA). Hành khách sẽ không bị trừ tiền trong thẻ nếu như thẻ đó là thẻ hợp lệ và còn hạn sử dụng. Nếu thẻ không hợp lệ sẽ không đi qua được cổng. Nếu thẻ bị khóa trong quá trình di chuyển thì không ra được khỏi ga và sẽ phải trả tiền vé tại quầy ở ga cuối hành trình.

Hành khách trên 60 tuổi sử dụng Thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip qua cổng soát vé vẫn tiếp tục được miễn phí vé theo chính sách giá vé của thành phố Hà Nội.

Hành khách dưới 60 tuổi không kích hoạt tài khoản bằng căn cước công dân gắn chíp trên ứng dụng App Hà Nội Metro hoặc không đăng ký tham gia chương trình tại ga thì không thể mua vé đi tàu theo phương thức mới, ứng dụng sẽ hiển thị yêu cầu đăng ký tham gia thử nghiệm.

“Việc nghiên cứu tính năng sử dụng căn cước công dân gắn chip cho hành khách dưới 60 tuổi qua cổng soát vé lên tàu được thực hiện trong phòng mô phỏng của hệ thống và đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu kiểm tra tính toàn diện của hệ thống nên Hà Nội Metro không triển khai thử nghiệm tính năng này với cổng soát vé tại các nhà ga trên tuyến,” lãnh đạo Hà Nội Metro cho hay.

Bên cạnh đó, hành khách đăng ký tham gia sẽ được nhân viên nhà ga tư vấn và hướng dẫn đăng ký tại quầy thông tin tại các nhà ga tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông./.

Dùng căn cước công dân thay vé tàu trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông Tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh-Hà Đông sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học với khách đi tàu.