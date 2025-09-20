Thử nghiệm công nghệ định danh, sinh trắc học khách đi tàu Cát Linh-Hà Đông

Theo thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), từ ngày 20-30/9/2025, đơn vị sẽ triển khai chương trình thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên toàn tuyến đường sắt đô thị số Cát Linh-Hà Đông.

Cụ thể, chương trình được triển khai tại 12 nhà ga với 65 cổng soát vé, thử nghiệm đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến như: định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học thông qua thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip, vé điện tử trên ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ vé và thẻ thanh toán quốc tế VISA.

Đối tượng tham gia gồm hành khách trên 60 tuổi (được miễn phí vé theo chính sách của hội đồng nhân dân) và hành khách thông thường sử dụng vé lượt, vé ngày theo các hình thức nêu trên (tối đa 1.000 hành khách đăng ký tham gia thử nghiệm tại quầy thông tin tại 12 nhà ga tuyến Cát Linh-Hà Đông).

Khi tham gia thử nghiệm, hành khách sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác qua cổng, trải nghiệm các giải pháp công nghệ mới, đồng thời được áp dụng mức vé theo bảng giá vé thanh toán không dùng tiền mặt.

Thông qua hoạt động này, Hà Nội Metro kỳ vọng mang đến cho hành khách những trải nghiệm an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ trên các tuyến đường sắt đô thị./.

