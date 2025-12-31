Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TW Đảng

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhận trọng trách mới, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ngày 30/12/2025, Bộ Chính trị đã có quyết định điều định, phân công và bổ nhiệm đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; điều động, phân công và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu; đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư giao.

Các đồng chí trong tập thể lãnh đạo, các đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để đồng chí tân Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến rất gần; khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt đối với Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan thường trực Tiểu ban Tổ chức Phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng với đó tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để Văn phòng Trung ương Đảng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “bộ tổng tham mưu" chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, kịp thời tổng hợp, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác lớn của đất nước, giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật trong mọi hoạt động. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, tập thể Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ niềm vinh dự, sự cảm ơn sâu sắc khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, sự động viên, truyền đạt kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; sự chia sẻ, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng./.

