Củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học bàn về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, tiến sỹ Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết công tác vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo là những lĩnh vực công tác đặc thù, được Đảng, Nhà nước quy định là nhiệm vụ rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Qua đó tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Công tác tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo để xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc là một những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác Mặt trận trong các giai đoạn cách mạng, nhất là trong giai đoạn bước vào Kỷ nguyên mới, đổi mới toàn diện đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay," ông Thực nhấn mạnh.

Tiến sỹ Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu tham dự đã trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tới.

Theo tiến sỹ Triệu Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội việc tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị chức năng sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phải tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với nhân dân, hiện đại hóa hoạt động để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Trong khi đó, tiến sỹ Hà Văn Sáng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ số, huy động nguồn lực xã hội hóa, củng cố mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở và đổi mới công cụ giám sát, phản biện sẽ tạo nền tảng vững chắc để công tác dân tộc thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc.

Qua các ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ giúp Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có những phương án giải quyết tốt mối quan hệ dân tộc và tôn giáo trong tổng thể mối quan hệ dọc-ngang của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Kỷ nguyên mới.

Đây là chiến lược quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, của mọi người, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước bền vững./.

