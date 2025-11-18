Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển Thủ đô

Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới... Đại hội được tổ chức trong hai ngày 17 và 18/11, với 250 đại biểu khách mời; 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn lực quan trọng để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham quan Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô; tặng hoa và bức trướng của Thành ủy Hà Nội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố; hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Mặt trận Tổ quốc các cấp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; gần dân, sát cơ sở; thể chế hóa, xây dựng quy trình bắt buộc đối với phương châm "Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng"; ban hành Bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát"; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Mặt trận; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận thời đại mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc mong muốn Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục là nơi "quy tụ trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm của nhân dân Thủ đô", đóng vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XVIII sẽ là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thống nhất mục tiêu xuyên suốt: Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tăng cường đồng thuận xã hội; góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Để thực hiện các mục tiêu, Đại hội đề ra ba khâu đột phá trọng tâm gồm: đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng "ích nước - lợi dân - linh hoạt - hiệu quả - thích ứng"; phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ngày 18/11, các đại biểu đã hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 7 vị. Theo đó, bà Bùi Huyền Mai được tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đại hội đã ứng dụng đồng bộ các giải pháp số hóa: Điểm danh đại biểu bằng nhận diện khuôn mặt; tài liệu Đại hội cung cấp qua mã QR, đăng tải trên ứng dụng iHanoi; các báo cáo được trình chiếu bằng video, đồ họa, kỹ xảo hiện đại. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chính thức khởi động nền tảng "Mặt trận số Thủ đô" trên iHanoi, tạo kênh tương tác để người dân phản ánh kiến nghị, góp ý chính sách, theo dõi phong trào thi đua và tiếp cận thông tin của Mặt trận chỉ bằng điện thoại.

Lãnh đạo Trung ương và thành phố nhấn nút ra mắt phần mềm “Mặt trận số” trên app iHanoi. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thông qua: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2024-2029; Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thành công của Đại hội XVIII là dấu mốc quan trọng, thể hiện niềm vui, sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô vào một nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội là biểu tượng của ý Đảng - lòng dân, khẳng định niềm tin và khát vọng phát triển Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Trước đó, tại phiên thứ nhất của Đại hội ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí danh sách 126 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, cùng Đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trong khuôn khổ Đại hội đã diễn ra triển lãm ảnh "Đoàn kết sáng tạo," trưng bày gần 400 bức ảnh phản ánh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các mô hình đoàn kết, phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến hay và hoạt động an sinh xã hội của Mặt trận các cấp./.

