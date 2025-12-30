Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam: Quan hệ hai nước đang ở 'thời kỳ vàng thứ hai'

Những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc năm 2025 cho thấy quan hệ song phương đang bước vào “thời kỳ vàng thứ hai” đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển ổn định, lâu dài của mỗi nước.

Năm 2025 - Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương trong bối cảnh hai bên tích cực triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và cùng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trước thềm năm mới 2026, ông Hà Vĩ - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ với báo chí thông tin về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và định hướng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Quy mô lớn, thực chất và đổi mới

- Thưa Đại sứ, ông có thể nêu lên một số điểm nổi bật trong quan hệ ngoại giao hai nước năm 2025?

Đại sứ Hà Vĩ: Điểm nhấn quan trọng nhất trong năm qua là các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm này không chỉ khẳng định Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc mà còn dẫn đến việc ký kết kỷ lục 45 văn kiện hợp tác, bao gồm cả các lĩnh vực truyền thống từ kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa đến các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kết nối hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hoạt động trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trong năm 2025 diễn ra sôi động trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ của các chuỗi công nghiệp. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực tài chính và công nghệ mạnh mẽ lựa chọn Việt Nam là điểm đến ưu tiên trong chiến lược mở rộng ra nước ngoài.

Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm liên tiếp, với kim ngạch thương mại song phương trong 11 tháng năm 2025 đã vượt qua cả năm 2024 và đạt mức cao nhất trong lịch sử trao đổi thương mại hai nước. Hợp tác đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất không ngừng được tăng cường, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai bên.

Hợp tác nông nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Hơn 60% sản phẩm rau quả của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc. Chỉ tính riêng xuất khẩu sầu riêng đã đạt được 3,4 tỷ USD trong năm nay, chiếm hơn 90% thị phần sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam.

Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất. Những khó khăn trong thanh toán giữa hai nước đang từng bước được tháo gỡ, đặc biệt với việc hai bên đã kết nối và tương thích mã QR thanh toán từ đầu tháng 12 năm nay đang mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch giữa hai quốc gia.

Giao lưu nhân văn năm 2025 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng như "Hành trình đỏ," diễn đàn nhân dân và các buổi gặp gỡ hữu nghị thanh niên.

Hiện nay, danh sách các lĩnh vực hợp tác công nghệ cao giữa hai nước đang không ngừng được mở rộng, với dòng vốn đầu tư Trung Quốc ngày càng tập trung vào kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng và các lĩnh vực thiết yếu của quá trình hiện đại hóa công nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Các dự án hạ tầng chiến lược như ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn tại miền Bắc và dự án nhà máy đốt rác phát điện tại Sóc Sơn (Hà Nội) đang được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần vào quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi xanh của Việt Nam.

- Với những thành tựu đó, Đại sứ có thể đưa ra nhận định tóm tắt về hiệu quả hợp tác của hai nước?

Đại sứ Hà Vĩ: Để nói về hợp tác thực tiễn giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những năm gần đây và đặc biệt trong năm 2025, tôi có thể khái quát bằng ba từ: Quy mô lớn, thực chất và đổi mới.

Việt Nam và Trung Quốc cùng chia sẻ con đường phát triển và lý tưởng chung, việc chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia, mà còn góp phần chứng minh sự ổn định của con đường phát triển mà hai bên đã lựa chọn.

Với nền tảng chính trị vững chắc, hợp tác thực chất ngày càng sâu rộng và động lực đổi mới không ngừng được củng cố, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, lâu dài và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thời kỳ vàng đầu tiên trong quan hệ hai nước là tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã đặt “gốc rễ” cho sự ra đời và phát triển của quan hệ hai nước. Chúng ta đang ở thời kỳ vàng thứ hai - “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” đã tạo thêm động lực mới cho hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam thời đại mới.

Nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất

- Trong năm 2026, Việt Nam và Trung Quốc sẽ chú trọng tăng cường hợp tác ở những lĩnh vực nào, thưa ông?

Đại sứ Hà Vĩ: Năm 2026 là thời điểm then chốt khi Trung Quốc bắt đầu triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với mục tiêu cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.

Đây cũng là năm Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sự tương đồng trong chiến lược phát triển về đổi mới sáng tạo, kinh tế số và lực lượng sản xuất chất lượng mới sẽ là động lực, nền tảng để hai nước tăng cường kết nối chiến lược và chia sẻ kinh nghiệm quản trị nhà nước.

Tôi cho rằng hai nước cần đẩy mạnh trao đổi lý luận và kinh nghiệm, qua đó học hỏi lẫn nhau và cùng hình thành nền tảng lý luận vững chắc cho phát triển bền vững lâu dài. Việc cùng nghiên cứu mô hình phát triển phù hợp với điều kiện và truyền thống của mỗi nước có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Hai nước nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, tập trung vào chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy theo hướng chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn các chuỗi sản xuất. Hai bên khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đồng thời tận dụng hiệu quả thị trường rộng lớn của Trung Quốc để mở rộng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc tăng cường giao lưu nhân dân sẽ tạo nền tảng xã hội vững chắc, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc là động lực quan trọng cho phát triển của mỗi bên.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, cùng thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

- Nhân dịp năm mới 2026 và Tết Bính Ngọ, Đại sứ có gửi gắm thông điệp gì đến người dân Việt Nam?

Đại sứ Hà Vĩ: Tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới nhân dân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra khởi đầu tốt đẹp cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất, chúc Việt Nam phát triển phồn vinh, chúc tình hữu nghị hai nước chúng ta đời đời bền vững. Mong rằng các cơ quan báo chí hai nước sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc “vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

