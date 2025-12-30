Việt Nam-Tây Ban Nha: Hướng tới quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và bền vững

Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano De Lasala đánh giá năm 2025 “hết sức quan trọng và đặc biệt” với những dấu mốc mang tính bước ngoặt, tạo tiền đề vững chắc để sớm đưa quan hệ song phương lên cấp độ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đại sứ Carmen Cano De Lasala nhấn mạnh tháng 4/2025 ghi dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Tây Ban Nha Pedro Sánchez đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1977.

Tại cuộc gặp lịch sử này, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nỗ lực nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Minh chứng cho động lực thúc đẩy thể chế mạnh mẽ này chính là phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư vừa diễn ra tại Madrid cách đây hai tháng.

Dù cách trở về địa lý, sợi dây kết nối giữa nhân dân hai nước lại đang bền chặt hơn bao giờ hết. "Người Tây Ban Nha chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở Việt Nam - nơi chúng tôi luôn được đón tiếp bằng tất cả sự nồng hậu và chân tình," Đại sứ chia sẻ.

Con số kỷ lục gần 100.000 lượt khách du lịch Tây Ban Nha tới Việt Nam mỗi năm là minh chứng sống động nhất cho sức hút của dải đất hình chữ S. Đặc biệt, trong Chiến lược Chính sách Đối ngoại mới công bố, Tây Ban Nha xác định Việt Nam là quốc gia ưu tiên hàng đầu nhằm khai thác tối đa tiềm năng hợp tác song phương.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) và nhìn lại 5 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Đại sứ Carmen Cano De Lasala đánh giá tác động của hiệp định này là “hết sức tích cực.”

Cụ thể, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa EU và Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng 46% kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Riêng với Tây Ban Nha, thương mại song phương năm 2024 đã tăng 17%, đạt tổng kim ngạch 6 tỷ Euro.

Tuy nhiên, để quan hệ kinh tế thêm bền vững, Đại sứ cho rằng cần có những giải pháp nhằm cải thiện tình trạng mất cân bằng hiện nay, bởi tỷ trọng xuất khẩu của Tây Ban Nha sang Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.

Đại sứ Carmen Cano De Lasala kêu gọi thúc đẩy tháo gỡ các rào cản phi thuế quan và khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu của Tây Ban Nha trong các lĩnh vực thế mạnh như hạ tầng, năng lượng, dệt may, dược phẩm và du lịch tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội “thực sự ấn tượng” của Việt Nam.

Bà cũng nhấn mạnh việc Tây Ban Nha là một trong những quốc gia EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA).

Về tầm nhìn phát triển bền vững, Đại sứ đặc biệt đề cao điểm tương đồng về “truyền thống hàng hải lâu đời” giữa hai quốc gia. Tây Ban Nha không chỉ là thành viên Hội đồng Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) mà còn là cường quốc nghề cá thứ hai trên thế giới.

Về nỗ lực gỡ “thẻ vàng” đối với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Đại sứ khẳng định đây là nhiệm vụ “then chốt và quyết định” để bảo vệ đại dương.

“Tây Ban Nha đã đầu tư nguồn lực lớn về công nghệ và con người cho cuộc chiến này, tương tự như những gì Việt Nam đang quyết tâm thực hiện,” bà nhận định.

Đại sứ nhấn mạnh Bản ghi nhớ (MOU) do Thủ tướng Chính phủ ký kết vào tháng Tư vừa qua đã mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực nghề cá. Tây Ban Nha sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, cùng nhau thúc đẩy quản lý biển bền vững gắn liền với phát triển kinh tế xanh./.

