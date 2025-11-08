Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và vùng Catalonia của Tây Ban Nha

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, ngày 5/11, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã có buổi làm việc với Cơ quan Kiểm toán vùng Catalonia (Tây Ban Nha) nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán vùng Catalonia, ông Miquel Salazar Canalda giới thiệu lịch sử hình thành, chức năng, vị trí, cơ cấu tổ chức và vai trò độc lập của cơ quan này về tài chính, quản lý kinh tế và kiểm soát hiệu quả của chính quyền Catalonia, của các cơ quan địa phương và các cơ quan khác của khu vực công tại Catalonia.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Cơ quan Kiểm toán vùng Catalonia đã dành cho Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước Việt Nam cũng như giới thiệu chi tiết về Cơ quan Kiểm toán vùng Catalonia của Chủ tịch, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các đồng nghiệp, với mong muốn cuộc gặp sẽ tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước cũng thông tin đến phía bạn một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam cũng như sự phát triển của Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua.

Hiện nay, bộ máy hoạt động của Kiểm toán nhà nước gồm 31 đơn vị (9 đơn vị tham mưu, 8 Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, 12 Kiểm toán nhà nước khu vực và 2 đơn vị sự nghiệp), với tổng số hơn 2.000 công chức, viên chức, người lao động.

Về hợp tác quốc tế, Kiểm toán nhà nước Việt Nam hiện có 19 Thỏa thuận quốc tế còn hiệu lực với các đối tác song phương.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam là một trong 4 thành viên sáng lập ASEANSAI, là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và được bầu làm thành viên Ủy ban Kiểm toán của ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 tại Đại hội ASOSAI lần thứ 16 tại Ấn Độ vào tháng 9/2024.

Trong thời gian tới, Kiểm toán nhà nước tiếp tục là thành viên có trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện các cam kết, thỏa thuận đa phương (INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI); hoàn thành tốt vai trò thành viên Ủy ban Kiểm toán của ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027 nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Kiểm toán nhà nước trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đoàn Kiểm toán nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Cơ quan Kiểm toán vùng Catalonia (Tây Ban Nha) tham dự buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi các đoàn công tác chuyên môn và chia sẻ về các chủ đề hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm, thông qua việc cử các chuyên gia sang chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo tại mỗi bên.

Chương trình làm việc được tiếp nối bằng Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan về chủ đề “Tăng cường chức năng kiểm toán khu vực của các Cơ quan kiểm toán tối cao” với các phần tham luận của đại diện Kiểm toán nhà nước Việt Nam và đại diện Cơ quan Kiểm toán vùng Catalonia.

Sau phần trình bày, hai bên đã có cuộc thảo luận sôi nổi, tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong việc nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan kiểm toán khu vực.

Đại diện hai bên thống nhất cho rằng trong bối cảnh quản trị công hiện nay, hoạt động Kiểm toán nhà nước khu vực đòi hỏi các cơ quan kiểm toán không chỉ đóng vai trò là “người gác cổng tài chính,” mà còn là đối tác tư vấn chính sách nhằm hỗ trợ địa phương nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý về ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm toán, sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) để nhận diện rủi ro, khoanh vùng kiểm toán trọng điểm và nâng cao chất lượng giám sát tài chính công.

Phía bạn đánh giá cao nỗ lực cải cách của Kiểm toán nhà nước Việt Nam, đặc biệt là trong việc hiện đại hóa phương pháp kiểm toán và phát huy vai trò của Kiểm toán nhà nước khu vực trong phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, đại diện Cơ quan Kiểm toán vùng Catalonia cũng bày tỏ mong muốn tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đoàn chuyên môn, tổ chức các khóa tập huấn và hội thảo song phương về các chủ đề hai bên cùng quan tâm như kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán hoạt động và kiểm toán khu vực công địa phương.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ và tọa đàm với Cơ quan Kiểm toán vùng Catalonia không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mới mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong việc hình thành cầu nối hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và các cơ quan kiểm toán khu vực châu Âu.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ tin tưởng rằng, việc tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị kiểm toán địa phương và ứng dụng công nghệ số sẽ giúp hai cơ quan cùng phát triển, đóng góp tích cực cho sứ mệnh chung của cộng đồng kiểm toán tối cao thế giới - INTOSAI trong thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và phát triển bền vững tài chính công./.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tăng cường hợp tác với Tòa Thẩm kế Pháp Kiểm toán Nhà nước Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Tòa Thẩm kế Pháp, nhất là trong các lĩnh vực phòng chống tham nhũng và rửa tiền; đánh giá chính sách công; kiểm toán các tổ chức quốc tế.