Ngừng bắn tạm thời tại Nhà máy điện Zaporizhzhia để bảo đảm an toàn hạt nhân

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 28/12 xác nhận công tác sửa chữa đường dây điện quan trọng đã được triển khai gần Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), sau khi cả Nga và Ukraine nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại đây do IAEA làm trung gian.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã cảm ơn Nga và Ukraine vì đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, coi đây như một "khoảng thời gian im lặng" cho phép khôi phục việc truyền tải điện giữa các trạm biến áp của ZNPP và Nhà máy Nhiệt điện Zaporizhzhia.

Theo ông Grossi, công tác này sẽ giúp tăng cường an toàn hạt nhân tại ZNPP. Dự kiến công tác sửa chữa sẽ kéo dài vài ngày.

Hôm 15/12, công tác truyền tải điện giữa trạm biến áp ZNPP và trạm biến áp Nhà máy Nhiệt điện Zaporizhzhia thông qua máy biến áp tự ngẫu đã bị gián đoạn, làm giảm đáng kể tính linh hoạt và khả năng phục hồi của hệ thống điện tại địa điểm này.

ZNPP là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, với 6 tổ máy phát điện công suất 1 Gigawatt.

Từ tháng 10/2022, nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi từ ngày 1/9/2022, các chuyên gia IAEA đã làm việc tại đây theo hình thức luân phiên.

Ông Grossi đã nhiều lần mô tả tình hình tại ZNPP là không ổn định, do hoạt động giao tranh quân sự giữa hai bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần khẳng định định vấn đề kiểm soát ZNPP là một trong những lằn ranh đỏ của Kiev trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vấn đề quản lý chung ZNPP với Mỹ đã được nêu ra trong các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Còn theo IAEA, ZNPP sẽ cần được cấp "quy chế đặc biệt" trong trường hợp hòa bình được thiết lập./.

Lệnh ngừng bắn tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã hết hạn Giám đốc truyền thông nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho biết nguồn điện cho nhà máy đã được khôi phục sau khi sửa chữa và lệnh ngừng bắn tại khu vực này đã hết hiệu lực.