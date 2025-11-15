Nga đạt bước tiến mới ở Zaporizhzhia, điều chỉnh chiến thuật tại Pokrovsk

Theo các hãng tin Reuters và Sputniknews, ngày 15/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Yablukove thuộc vùng Zaporizhzhia.

Trong tuyên bố, Bộ trên nêu rõ: “Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Vostok (phía Đông) đã giải phóng khu định cư Yablokovo (Yablukove) ở vùng Zaporizhzhia nhờ các hoạt động tấn công tích cực.”

"Nga đang ưu tiên mục tiêu chiếm Pokrovsk"

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định lực lượng Nga đang ưu tiên mục tiêu chiếm Pokrovsk hơn là tìm cách phong tỏa thành phố có vị trí chiến lược này của Ukraine.

Theo ISW, phân tích tiến độ của quân đội Nga trong những ngày gần đây cho thấy lực lượng Nga tại Pokrovsk dường như không tập trung hỗ trợ Tập đoàn quân số 51 siết chặt vòng vây từ hướng Bắc và Đông Bắc.

ISW cho rằng Nga có thể ưu tiên chiếm giữ Pokrovsk vì một số lý do, trong đó có khả năng Moskva muốn tận dụng hiệu ứng thông tin nếu giành được thành phố, hoặc coi đây là bước đệm để tạo thuận lợi cho các nỗ lực khép vòng vây sau đó.

Trong khi đó, các đòn phản công của Ukraine ở sườn Bắc và việc quân Ukraine tiếp tục hiện diện trong Pokrovsk đang cản trở đà tiến của Nga và khả năng khép chặt vòng vây, dù không đủ để làm giảm sức ép của Nga ở hướng Nam.

Theo giới phân tích quân sự, Ukraine có nhiều lý do để cố giữ Pokrovsk. Về chính trị, việc thành phố thất thủ sẽ giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố lập luận rằng Nga đang đạt bước tiến trên chiến trường.

Về quân sự, Pokrovsk được coi là nơi đồn trú tốt nhất trong mùa Đông, kể cả khi bị tàn phá. Ngoài ra, nếu chiếm được Pokrovsk, Nga sẽ tiến gần ranh giới hành chính tỉnh Dnipropetrovsk và có thể huy động lực lượng mở các hướng tấn công mới vào những khu vực còn lại của tỉnh Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng tình hình ở Pokrovsk “rất khó khăn” và khẳng định mọi quyết định rút quân, nếu có, phải do Bộ chỉ huy quân sự trên thực địa đưa ra./.

Ukraine: Thủ đô Kiev hứng chịu đợt tấn công “quy mô lớn” Các nhà báo AFP chứng kiến vệt đạn phát sáng được bắn lên để đối phó thiết bị bay không người lái và nhiều hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai.