Thế giới

Châu Âu

Ukraine: Thủ đô Kiev hứng chịu đợt tấn công “quy mô lớn”

Các nhà báo AFP chứng kiến vệt đạn phát sáng được bắn lên để đối phó thiết bị bay không người lái và nhiều hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai.

Một toà nhà bị hư hỏng sau vụ không kích của Nga xuống quận Shevchenkivskyi ở Thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 21/7/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Một toà nhà bị hư hỏng sau vụ không kích của Nga xuống quận Shevchenkivskyi ở Thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 21/7/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết thủ đô Ukraine rạng sáng 13/11 đang hứng chịu một cuộc tấn công “quy mô lớn,” trong bối cảnh các nhà báo của AFP tại hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố.

Trên Telegram, ông Klitschko nói rằng lực lượng phòng không đang hoạt động tại Kiev và có 2 người bị thương ở quận phía Đông Dniprovsky.

Các nhà báo AFP chứng kiến vệt đạn phát sáng được bắn lên để đối phó thiết bị bay không người lái và nhiều hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai.

Theo thị trưởng Klitschko, một đám cháy bùng phát trên mái một tòa nhà dân cư 5 tầng tại quận Solomyansky, trong khi nhiều yêu cầu hỗ trợ y tế được ghi nhận ở các quận Desnyansky và Shevchenkivsky. Một vụ cháy khác xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở quận Podilsky./.

(Vietnam+)
#xung đột Nga-Ukraine #thiết bị bay không người lái Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị trúng tên lửa Nga ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10/12/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

G7 kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Ukraine

Tại cuộc họp diễn ra gần thác Niagara, các nhà ngoại giao G7 đã thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Tin cùng chuyên mục