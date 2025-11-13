Các nước Bắc Âu và Baltic cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho Ukraine

Thế giới

Tuyên bố chung của Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển nêu rõ 500 triệu USD sẽ được dùng để mua trang thiết bị quân sự và đạn dược từ kho dự trữ của Mỹ.

(Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo AFP, các nước Bắc Âu và Baltic ngày 13/11 tuyên bố sẽ đóng góp 500 triệu USD vào cơ chế mua vũ khí Mỹ dành cho Kiev theo Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Tuyên bố chung của Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển nêu rõ số tiền này sẽ được dùng để mua trang thiết bị quân sự và đạn dược từ kho dự trữ của Mỹ.

Cơ chế PURL được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khởi động hồi tháng 7.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nhấn mạnh cần khẩn trương chuyển giao khí tài thiết yếu cho Ukraine, đồng thời khẳng định cuộc xung đột với Nga là mối đe dọa dài hạn đối với an ninh châu Âu và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đến thăm lực lượng Ukraine gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia ở miền Nam nước này, nơi Nga gần đây tăng cường tiến công.

Ông tới sở chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 65 gần thị trấn Orikhiv và nghe báo cáo về tình hình tác chiến, hoạt động của lực lượng Nga và thiệt hại của đối phương.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Moskva tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở Kharkov và Dnipropetrovsk, trong khi Kiev nỗ lực bảo vệ Pokrovsk - trung tâm phía Đông Donbass./.

