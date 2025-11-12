Đức và Đan Mạch công bố gói viện trợ mới cho Ukraine

Ngày 11/11, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết nước này sẽ viện trợ nhân đạo bổ sung 40 triệu euro (khoảng 46,3 triệu USD) cho Ukraine trước mùa Đông.

Theo cổng tin tức Tagesschau, Ngoại trưởng Wadephul cho hay khoản hỗ trợ này sẽ được dùng để sửa chữa hệ thống sưởi, cung cấp máy phát điện, chăn và các sản phẩm vệ sinh nhằm giúp người dân Ukraine sưởi ấm và có điện thắp sáng.

Mặc dù vậy, tổng số tiền viện trợ nhân đạo của Đức dành cho Ukraine trong năm nay đã giảm hơn một nửa so với năm ngoái, còn khoảng 200 triệu euro, do Bộ Ngoại giao Đức cắt giảm ngân sách.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo nước này đã phân bổ gói viện trợ mới trị giá 1,4 tỷ kroner (tương đương 217 triệu USD) cho Ukraine, trong đó 372,2 triệu kroner dành cho Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) và khoảng 12,5 triệu USD cung cấp thêm nhiên liệu thông qua Cơ quan hỗ trợ và mua sắm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Từ năm 2022 đến nay, tổng viện trợ của Đan Mạch dành cho Ukraine đạt khoảng 10,97 tỷ USD.

Theo sáng kiến PURL, một khuôn khổ hợp tác giữa Mỹ và NATO, các đối tác châu Âu dùng ngân sách của nước mình để mua vũ khí Mỹ và chuyển giao cho Kiev, thay vì dựa vào các gói viện trợ quân sự của Washington như trước đây./.

