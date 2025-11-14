Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Ukraine

Hai nguồn tin trong ngành cho biết cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen ngày 14/11 đã tạm dừng hoạt động xuất khẩu dầu sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Tập đoàn đường ống dẫn dầu Transneft cũng đã ngừng chuyển dầu thô tới cảng này.



Trước đó cùng ngày, chính quyền địa phương cho hay, nhiều UAV của Ukraine đã gây hư hại một tàu neo đậu, các tòa nhà chung cư và một kho dầu tại Novorossiysk, cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga.



Cùng ngày, Thị trưởng Novorossiysk Andrei Kravchenko cho biết thành phố cảng này đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau đợt tấn công quy mô lớn đêm qua của lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông nêu rõ, mảnh vỡ UAV đã làm hư hại một bồn chứa của Chernomortransneft, một cầu cảng, cảng container NUTEP và kho dầu tại khu trung chuyển Sheskharis. Hiện các đám cháy đã được dập tắt.



Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc đánh chặn 216 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 66 chiếc ở vùng Krasnodar, nơi giới chức cho hay một kho dầu và cảng bị tấn công.

Giới chức vùng Saratov thông tin hạ tầng dân sự bị hư hại, trong khi lãnh đạo vùng Volgograd cho biết phòng không đã đẩy lùi đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.



Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng khoảng 430 UAV và 18 tên lửa trong đợt tấn công qua đêm.

Ông viết trên X rằng đây là “đợt tấn công được tính toán nhằm gây thiệt hại tối đa cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự”, đồng thời kêu gọi thế giới tăng cường trừng phạt Moskva./.

Nga đồng tình với đánh giá của Mỹ về khả năng giải quyết xung đột Ukraine Ngày 26/10, ngoại trưởng Nga cho biết nước này đồng tình với đánh giá của Tổng thống Mỹ Trump về khả năng giải quyết bất đồng mấu chốt giữa các bên liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.