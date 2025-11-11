Multimedia
Nga phá tan âm mưu "khủng bố", chiếm tiêm kích MiG-31 để khiêu khích NATO

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã ngăn chặn một chiến dịch do tình báo quân đội Ukraine tổ chức nhằm chiếm đoạt một máy bay tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga ngăn chặn âm mưu chiếm tiêm kích MiG-31 để khiêu khích NATO.

Lệnh ngừng bắn tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Ukraine đã hết hạn.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 12 đối tượng tình nghi IS.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

