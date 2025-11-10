Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Hamas gợi lại ký ức kinh hoàng khi trao trả Israel hài cốt viên sĩ quan thiệt mạng năm 2014

Lực lượng Phòng vệ Israel và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thông báo đã tiếp nhận hài cốt mà Hamas cho là của Trung úy Hadar Goldin, thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Dải Gaza từ năm 2014.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Hamas gợi lại ký ức kinh hoàng khi trao trả Israel hài cốt viên sĩ quan thiệt mạng năm 2014
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hamas trao trả hài cốt sĩ quan Israel thiệt mạng năm 2014.

Vì sao Mỹ đình chỉ hoạt động dòng máy bay chở hàng MD-11?

Syria phát động chiến dịch chống IS trên toàn quốc.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Israel #Hamas #Tình hình xung đột Israel Hamas #Giao tranh Israel Hamas và các nỗ lực hòa bình #Tình hình xung đột Israel-Hamas #Israel cảnh báo Hamas #Israel chống Hamas #Xung đột Hamas-Israel #Hamas và Israel xung đột #Xung đột Hamas – Israel #đàm phán Israel Hamas #Israel tấn công Hamas #Israel truy quét Hamas #Hamas Israel hòa bình #quân đội Hamas và Israel #Xung đột Israel Hamas #hamas ngừng bắn israel #hamas từ chối israel #Israel-Hamas #Hamas Israel thả con tin

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Podcast mới nhất