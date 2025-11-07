Multimedia
Israel "thổi lửa" Trung Đông, không kích dữ dội Liban giữa lệnh ngừng bắn

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thành phố Tyre, miền Nam Liban.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel không kích dữ dội cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Liban.

NATO cam kết phòng thủ an ninh sau khi Mỹ điều chỉnh lực lượng.

Tổng thống Nga cân nhắc tính khả thi của đề xuất thử hạt nhân.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

