'Mưa UAV' giáng 'bão lửa' xuống sân bay Nga, gây thiệt hại nặng nề trước khi bị bắn hạ

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 164 thiết bị bay không người lái (UAV) trên không phận nước này. Các vụ tấn công đã gây hư hại cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động của một số sân bay.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Các cuộc tấn công bằng UAV gây hư hại cơ sở hạ tầng tại Nga.

Bỉ điều tra UAV xâm nhập khiến NATO nâng cảnh báo.

Ấn Độ phóng vệ tinh liên lạc mở rộng tham vọng vũ trụ.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
