Nga tuyên bố đạt thêm bước tiến ở Zaporizhzhia và Donetsk

Theo AFP, Nga ngày 10/11 tuyên bố dự báo Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột là “ảo tưởng," đồng thời cho biết quân đội nước này đã chiếm thêm 3 ngôi làng trên tuyến mặt trận kéo dài.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã kiểm soát các làng Slodkie và Nove thuộc vùng Zaporizhzhia, cùng làng Gnativka ở vùng Donetsk.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết: “Người châu Âu tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng và bảo vệ lợi ích của mình bằng biện pháp quân sự. Đây là sự ảo tưởng sâu sắc mà chính quyền Kiev đang tự ru mình. Tình hình trên tiền tuyến cho thấy điều ngược lại."

Ông Peskov khẳng định cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc “khi Nga đạt được các mục tiêu đã đề ra từ đầu."

Moskva tuyên bố chiến đấu để bảo vệ những người nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine, ngăn chặn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông và loại bỏ “các phần tử tân phátxít” khỏi chính quyền Ukraine, những cáo buộc bị Kiev và phương Tây bác bỏ là vô căn cứ.

Theo ông Peskov, Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường và “sẽ không dừng lại."

Trước đó, RIA Novosti đưa tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/11 thông báo lực lượng thuộc Nhóm tác chiến Vostok (phía Đông) đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát khu định cư Rybne thuộc vùng Zaporizhzhia.

Trong chiến dịch này, quân đội Nga đã kiểm soát hơn 2km2 lãnh thổ và phá hủy một lượng lớn trang thiết bị của Ukraine, trong đó có xe bọc thép và thiết bị bay không người lái cỡ lớn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sỹ thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới Cận vệ số 37 thuộc Tập đoàn quân vũ trang hỗn hợp cận vệ 36 của Vostok - sau khi vượt sông Yanchur, đã giải phóng khu định cư Rybne và chiếm quyền kiểm soát khu vực phòng thủ của Ukraine rộng hơn 2km2.

Cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố Nga muốn chiến tranh Ukraine chấm dứt càng sớm càng tốt, nhưng tình thế đó đang bị đình trệ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra lời lẽ trên nhằm phản hồi tuyên bố hôm 7/11 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn cho rằng chấm dứt chiến tranh là “tương lai không quá xa."

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov đang tích cực làm việc và cho rằng nên phớt lờ đồn đoán của truyền thông phương Tây rằng người đứng đầu ngành ngoại giao Nga có thể đã không được Tổng thống Vladimir Putin trọng dụng.

Cuộc xung đột, kéo dài gần 4 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện, đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và trở thành cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình hiện bị đình trệ.

Moskva bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn và yêu cầu Kiev rút hoàn toàn khỏi vùng Donbass cũng như chấm dứt nhận viện trợ quân sự từ phương Tây - những yêu sách mà Ukraine coi là “không thể chấp nhận được," tương đương với đầu hàng./.

Nga gia tăng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine Giới chức Ukraine cho biết trong những tháng gần đây, Moskva đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây hư hại nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên.