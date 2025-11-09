Nga gia tăng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine

AFP đưa tin một cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến 4 người thiệt mạng và gây mất điện trên nhiều khu vực, giới chức Ukraine cho biết ngày 8/11.

Trong những tháng gần đây, Moskva đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây hư hại nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên - nguồn nhiên liệu chính phục vụ sưởi ấm của nước này.

Các chuyên gia cảnh báo Ukraine có nguy cơ thiếu nhiệt sưởi trong mùa Đông sắp tới.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andriy Sybiha nêu rõ: “Các cuộc tấn công của Nga một lần nữa nhằm vào đời sống hằng ngày của người dân. Chúng đã tước đi điện, nước, sưởi ấm của các cộng đồng, phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu và làm hư hại mạng lưới đường sắt."

Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 458 thiết bị bay không người lái và 45 tên lửa trong đêm, trong đó 406 thiết bị bay và 9 tên lửa đã bị bắn hạ.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cho biết: “Tại thành phố Dnipro, một thiết bị bay không người lái của Nga đã đánh trúng trực tiếp tòa nhà dân cư; hiện đã xác nhận 3 người thiệt mạng tại thành phố này. Đáng tiếc, một người khác cũng đã tử vong tại Kharkov.”

Các vụ tấn công đã buộc nhà chức trách và công ty năng lượng DTEK phải thực hiện cắt điện khẩn cấp tại thủ đô Kiev và thành phố Kharkov.

Hệ thống cấp nước tại Kharkov cũng bị gián đoạn, Thị trưởng thành phố cho biết “nguồn điện đang thiếu hụt đáng kể."

Chính quyền khu vực Poltava thông tin thêm, thành phố Kremenchuk ở miền Đông hiện không có điện, nước và chỉ còn một phần hệ thống sưởi hoạt động./.

Nga tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng Ukraine Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao từ cả trên không, trên bộ và trên biển, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal, tấn công các mục tiêu trúng tất cả các mục tiêu.