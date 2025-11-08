Nga tuyên bố tiêu diệt toàn bộ lực lượng Ukraine tại Kupiansk

RIA Novosti đưa tin, theo thông tin từ chỉ huy đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 121 của Nga, quân đội Nga đã tiêu diệt 10 quân nhân Ukraine đang cố thủ tại các vị trí cuối cùng ở thành phố Kupiansk.

Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời lực lượng tại Kupiansk cho biết: "10 quân nhân đang cố gắng giữ vững các vị trí cuối cùng của họ đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh."

Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra tuyên bố về phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khi ông này mô tả chiến dịch "dọn dẹp" tại Kupiansk.

Theo phía Nga, ông Zelensky hoặc là đã mất liên lạc với thực tế và không nắm bắt được tình hình tác chiến thực sự, hoặc là đã nhận thức được sự vô vọng của tình hình nhưng cố gắng che giấu sự thật.

Trước đó, chính quyền Ukraine ngày 15/10 đã ra lệnh sơ tán hàng loạt khỏi hàng chục ngôi làng quanh thị trấn Kupiansk, khu vực gần như bị tàn phá hoàn toàn ở Đông Bắc nước này, trong bối cảnh “tình hình an ninh ngày càng xấu đi” do hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của Nga.

Trên Telegram, Thống đốc tỉnh Kharkov Oleh Syniehubov cho biết tổng cộng 409 hộ gia đình với 601 trẻ em được yêu cầu rời khỏi 27 khu định cư.

Trong nhiều tháng qua, lực lượng Nga đã tấn công theo hướng Kupiansk, được xem là mục tiêu then chốt trong nỗ lực tiến quân về phía Tây qua miền Trung và miền Đông Ukraine.

Thị trấn này từng bị Nga chiếm giữ trong những tuần đầu của cuộc xung đột tháng 2/2022, nhưng sau đó lực lượng Kiev đã giành lại trong cùng năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết quân đội nước này đang bảo vệ các khu vực tiền tuyến trọng yếu, trong đó có Kupiansk, đồng thời nhắc đến chiến dịch phản công gần thị trấn Dobropillia ở phía Nam.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố các lực lượng Moskva đang nắm giữ “lợi thế chiến lược” trên toàn tuyến, trong khi Tư lệnh tối cao Ukraine Oleksander Syrskyi ước tính đường chiến tuyến hiện kéo dài hơn 1.200 km./.

Nga tiêu diệt nhóm đặc nhiệm Ukraine âm mưu đổ bộ giải vây lính nước ngoài Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 thông báo lực lượng an ninh nước này đã chặn đứng một âm mưu đổ bộ của tình báo Ukraine xuống thành phố Krasnoarmeysk.