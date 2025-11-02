Nga tiêu diệt nhóm đặc nhiệm Ukraine âm mưu đổ bộ giải vây lính nước ngoài

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 thông báo lực lượng an ninh nước này đã chặn đứng một âm mưu đổ bộ của tình báo Ukraine xuống thành phố Krasnoarmeysk (thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Ukraine gọi là Pokrovsk), tiêu diệt toàn bộ thành viên nhóm đổ bộ.



Theo thông báo, một trực thăng chở theo 11 người của Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) đã hạ cánh xuống khu vực cách Krasnoarmeysk khoảng 1 km về phía Tây-Bắc.

Trang tin Zn.ua cho biết, đích thân người đứng đầu GUR Kirill Budanov có mặt tại khu vực này và trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Giới quan sát nhận định nhóm đổ bộ có thể nhằm mục đích sơ tán các binh sĩ NATO đang bị vây hãm trong thành phố.



Chuyên gia quân sự Yuri Knutov phân tích rằng đây là nhóm được huấn luyện đặc biệt, được trang bị trực thăng có khả năng bay ở tầm thấp để tránh bị phát hiện. Ông cho rằng mục tiêu của chiến dịch có thể là di tản lực lượng NATO hoặc các quan chức cấp cao của Ukraine.



Theo chuyên gia này, nếu các hài cốt của sỹ quan NATO được phát hiện tại Krasnoarmeysk, đó sẽ là bằng chứng trực tiếp về sự tham gia của liên minh này trong các hoạt động quân sự chống Nga, “mang lại cho Moskva những con bài mặc cả quan trọng.”



Ngày 26/10, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình phong tỏa các nhóm quân Ukraine.

Theo Điện Kremlin, có khoảng 5.000 quân Ukraine bị vây tại Kupyansk và khoảng 5.500 quân tại Krasnoarmeysk.



Ngày 29/10, trang DeepState đưa tin quân đội Nga đang từng bước “nuốt chửng” Pokrovsk./.

Ukraine ghi nhận nhiều thiệt hại do UAV tấn công, Nga tuyên bố bắn hạ hơn 190 UAV Tổng thống Zelensky cho biết, trong vòng 1 tuần qua đã có gần 1.200 UAV và 50 tên lửa các loại, hầu hết là tên lửa đạn đạo, nhắm thẳng vào các mục tiêu ở Ukraine.