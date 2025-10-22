Ukraine ủng hộ quan điểm lấy đường giới tuyến hiện nay để đàm phán với Nga

Theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/10 đã bày tỏ ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump lấy đường giới tuyến hiện nay làm cơ sở cho cuộc đàm phán với Nga, song cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin khó có thể chấp nhận.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm chóng vánh tới Oslo, ông Zelensky nêu rõ: “Ông Trump đề xuất ‘Giữ nguyên vị trí hiện tại và bắt đầu đối thoại’. Tôi cho rằng đó là một thỏa hiệp tốt, nhưng không chắc ông Putin sẽ ủng hộ, và tôi đã nói điều đó với Tổng thống Mỹ."

Các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự quy mô lớn mà Nga phát động tại Ukraine từ năm 2022, dường như lại rơi vào bế tắc. Trong những ngày gần đây, ông Trump kêu gọi Moskva và Kiev ngừng giao tranh tại các giới tuyến hiện nay.

Trước đó, hôm 21/10, ông Trump cho biết đã tạm hoãn kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Budapest trong vài tuần tới vì không muốn có một cuộc gặp “vô ích."

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22/10 cho hay công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ “vẫn đang được tiến hành”./.

Ukraine và các đồng minh châu Âu ủng hộ đàm phán hòa bình do Mỹ đề xuất Châu Âu đã ra tuyên bố chung với Ukraine, trong đó ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình căn cứ vào các tiền tuyến hiện tại trong cuộc xung đột với Nga.