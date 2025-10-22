Thế giới

Nga bác tin gửi cho Mỹ công hàm ngoại giao mật về Ukraine

Quan chức Nga nhấn mạnh việc lan truyền đủ loại tin đồn, bịa đặt và báo cáo sẽ không giúp ích gì cho vấn đề Ukraine, vì công chúng không còn phân biệt được đâu là sự thật và đâu là hư cấu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại một cuộc họp ở ngoại ô Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 22/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã bác bỏ thông tin cho rằng Moskva đã gửi cho Washington một công hàm ngoại giao mật, trong đó nêu rõ các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình về Ukraine.

Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng việc lan truyền đủ loại tin đồn, bịa đặt và báo cáo, chủ yếu dựa trên các nguồn ẩn danh và xuất hiện trong không gian thông tin do truyền thông phương Tây kiểm soát - sẽ không giúp ích gì cho vấn đề Ukraine, vì công chúng không còn phân biệt được đâu là sự thật và đâu là hư cấu.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh ông không thể xác nhận đã có bất kỳ cuộc trao đổi nào như vậy với phía Mỹ, đồng thời không muốn bị coi là người “đổ thêm dầu vào lửa” khi bình luận về các thông tin do truyền thông đăng tải.

Trước đó, hãng Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết Nga được cho là đã gửi cho Mỹ một công hàm ngoại giao mật nêu rõ các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình về Ukraine./.

